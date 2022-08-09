850 км за 18 дней. Стендапер из "Лиги смеха" отправился в реалити-поход по Украине, чтобы собрать деньги на три скорые помощи для фронта

"Обычно я только смехом продлеваю людям жизнь, но сейчас стараюсь совершить немного большее – благотворительный реалити-поход через всю страну, от Черного моря к Говерле, ради сбора средств на три машины скорой помощи, которые спасут еще больше жизней и приблизят нас к победе", – написал он.
Стендапер отправился в путь 6 августа и планирует завершить его ко Дню Независимости. За эти 18 дней ему предстоит преодолеть 850 км. Он планирует собрать почти 3 млн грн на закупку трех авто.
Куцевалов призвал подписчиков поддержать его инициативу в том числе донатами. Преодолев первые 72 км, Куцевалов собрал уже почти 700 тыс. грн. О своем путешествии он рассказывает в микроблоге.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Куцевалов родился в Черноморске Одесской области. Он известен поклонникам под сценическим псевдонимом Прозрачный Гонщик.
Куцевалов – победитель второго сезона "Лиги смеха".