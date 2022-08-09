850 км за 18 дней. Стендапер из "Лиги смеха" отправился в реалити-поход по Украине, чтобы собрать деньги на три скорые помощи для фронта

Куцевалов: Обычно я только смехом продлеваю людям жизнь, но сейчас стараюсь совершить немного больше Фото: markelllooo30 / Instagram

"Обычно я только смехом продлеваю людям жизнь, но сейчас стараюсь совершить немного большее – благотворительный реалити-поход через всю страну, от Черного моря к Говерле, ради сбора средств на три машины скорой помощи, которые спасут еще больше жизней и приблизят нас к победе", – написал он.

Стендапер отправился в путь 6 августа и планирует завершить его ко Дню Независимости. За эти 18 дней ему предстоит преодолеть 850 км. Он планирует собрать почти 3 млн грн на закупку трех авто.

Куцевалов призвал подписчиков поддержать его инициативу в том числе донатами. Преодолев первые 72 км, Куцевалов собрал уже почти 700 тыс. грн. О своем путешествии он рассказывает в микроблоге.

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