Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2022
 
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850 км за 18 дней. Стендапер из "Лиги смеха" отправился в реалити-поход по Украине, чтобы собрать деньги на три скорые помощи для фронта

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Куцевалов: Обычно я только смехом продлеваю людям жизнь, но сейчас стараюсь совершить немного больше
Куцевалов: Обычно я только смехом продлеваю людям жизнь, но сейчас стараюсь совершить немного больше
Фото: markelllooo30 / Instagram

Украинский стендап-комик и участник шоу "Лига смеха" на "1+1" Марк Куцевалов 5 августа на своей странице в Instagram сообщил, что отправляется в реалити-поход по Украине, чтобы собрать деньги на автомобили скорой помощи для фронта.

"Обычно я только смехом продлеваю людям жизнь, но сейчас стараюсь совершить немного большее – благотворительный реалити-поход через всю страну, от Черного моря к Говерле, ради сбора средств на три машины скорой помощи, которые спасут еще больше жизней и приблизят нас к победе", – написал он.

Стендапер отправился в путь 6 августа и планирует завершить его ко Дню Независимости. За эти 18 дней ему предстоит преодолеть 850 км. Он планирует собрать почти 3 млн грн на закупку трех авто.

Куцевалов призвал подписчиков поддержать его инициативу в том числе донатами. Преодолев первые 72 км, Куцевалов собрал уже почти 700 тыс. грн. О своем путешествии он рассказывает в микроблоге.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Куцевалов родился в Черноморске Одесской области. Он известен поклонникам под сценическим псевдонимом Прозрачный Гонщик. 

Куцевалов  победитель второго сезона "Лиги смеха".

Теги: автомобили, помощь, благотворительность, война России против Украины, Лига смеха, Марк Куцевалов
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