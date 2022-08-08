"Благодаря кроссовкам осталась целой нога". Мать убитой во время ракетного обстрела Винницы четырехлетней Лизы рассказала о самочувствии

"Все конечности целы. Есть перелом в нижней части ноги. Обломком сломало кость. Только благодаря кроссовкам осталась целой нога. Босоножки не спасли бы", – призналась она.
Дмитриева добавила, что кроссовки были зимними, но она решила их обуть, так как они подходили по цвету к ее белому наряду.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.
В результате обстрела Винницы на месте погибли 23 человека, в том числе трое детей: четырехлетняя Лиза и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники. 21 июля жертв стало 26 – умерла 20-летняя девушка, которая во время ракетной атаки шла по площади Победы.2 августа стало известно, что скончался врач клиники "Нейромед" Павел Ковальчук.
Дмитриева после обстрела была госпитализирована в тяжелом состоянии. По словам ее матери, некоторое время она не помнила о случившемся, а близкие скрывали от нее гибель дочери.
Свой первый пост после трагедии девушка разместила 8 августа. В нем Дмитриева заявила, что не простит российских оккупантов за убийство своей дочери, и пожелала им жестокой смерти.