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08 августа, 2022
 
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"Благодаря кроссовкам осталась целой нога". Мать убитой во время ракетного обстрела Винницы четырехлетней Лизы рассказала о самочувствии

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Дочь Дмитриевой погибла во время ракетного удара оккупантов по Виннице
Дочь Дмитриевой погибла во время ракетного удара оккупантов по Виннице
Фото: l.i.z.i.love / Instagram

Винничанка Ирина Дмитриева, чья четырехлетняя дочь Лиза погибла 14 июля во время ракетного обстрела российскими оккупантами центра Винницы, 8 августа в Instagram Stories разместила фото, на котором запечатлена во время прогулки на кресле-коляске.

"Все конечности целы. Есть перелом в нижней части ноги. Обломком сломало кость. Только благодаря кроссовкам осталась целой нога. Босоножки не спасли бы", – призналась она.

Дмитриева добавила, что кроссовки были зимними, но она решила их обуть, так как они подходили по цвету к ее белому наряду.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Скриншот: l.i.z.i.love / Instagram
Скриншот: l.i.z.i.love / Instagram

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

В результате обстрела Винницы на месте погибли 23 человека, в том числе трое детейчетырехлетняя Лиза и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники. 21 июля жертв стало 26 – умерла 20-летняя девушка, которая во время ракетной атаки шла по площади Победы.2 августа стало известно, что скончался врач клиники "Нейромед" Павел Ковальчук.

Дмитриева после обстрела была госпитализирована в тяжелом состоянии. По словам ее матери, некоторое время она не помнила о случившемся, а близкие скрывали от нее гибель дочери. 

Свой первый пост после трагедии девушка разместила 8 августа. В нем Дмитриева заявила, что не простит российских оккупантов за убийство своей дочери, и пожелала им жестокой смерти.

Теги: Винница, война России против Украины, Ирина Дмитриева
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