"Благодаря кроссовкам осталась целой нога". Мать убитой во время ракетного обстрела Винницы четырехлетней Лизы рассказала о самочувствии

Дочь Дмитриевой погибла во время ракетного удара оккупантов по Виннице Фото: l.i.z.i.love / Instagram

"Все конечности целы. Есть перелом в нижней части ноги. Обломком сломало кость. Только благодаря кроссовкам осталась целой нога. Босоножки не спасли бы", – призналась она.

Дмитриева добавила, что кроссовки были зимними, но она решила их обуть, так как они подходили по цвету к ее белому наряду.

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