ВСУ за сутки уничтожили шесть складов боеприпасов российских оккупантов на юге страны – командование "Юг"

Об этом 6 августа в Facebook проинформировало оперативное командование" Юг" ВСУ.
Отмечается, что за сутки в операционной зоне южнобугского направления оккупанты потеряли 79 солдат, четыре танка Т-72, две САУ "Мста-С", артустановку, радиолокационную станцию и командно-штабную машину, 10 единиц бронированной и 11 другой автомобильной техники.
"Также поражены два пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке [под Херсоном], один командно-наблюдательный пункт вражеской батальонной тактической группы в Брускинском и районе сосредоточения вооружения и техники в Олешках. Выжжено шесть складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Российские оккупационные войска планируют контрнаступление в Херсонской области для выхода на административную границу региона, отметило 3 августа оперативное командование "Юг".