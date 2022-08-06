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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили шесть складов боеприпасов российских оккупантов на юге страны – командование "Юг"

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Украинские военные уничтожили шесть складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах, отметило командование "Юг" ВСУ
Украинские военные уничтожили шесть складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах, отметило командование "Юг" ВСУ
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook (архив)

В течение боевого дня 5 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) на юге страны нанесли четыре авиаудары по скоплению российских оккупантов, двум опорным пунктам и складе боеприпасов врага в Бериславском и Херсонском районах.

Об этом 6 августа в Facebook проинформировало оперативное командование" Юг" ВСУ.

Отмечается, что за сутки в операционной зоне южнобугского направления оккупанты потеряли 79 солдат, четыре танка Т-72, две САУ "Мста-С", артустановку, радиолокационную станцию и командно-штабную машину, 10 единиц бронированной и 11 другой автомобильной техники.

"Также поражены два пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке [под Херсоном], один командно-наблюдательный пункт вражеской батальонной тактической группы в Брускинском и районе сосредоточения вооружения и техники в Олешках. Выжжено шесть складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/784657516308592/

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Российские оккупационные войска планируют контрнаступление в Херсонской области для выхода на административную границу региона, отметило 3 августа оперативное командование "Юг".

Теги: Россия, Украина, автомобили, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, боеприпасы, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, российские оккупанты, Чернобаевка, деоккупация, контрнаступление
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