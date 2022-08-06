ВСУ за сутки уничтожили шесть складов боеприпасов российских оккупантов на юге страны – командование "Юг"

Украинские военные уничтожили шесть складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах, отметило командование "Юг" ВСУ Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook (архив)

Об этом 6 августа в Facebook проинформировало оперативное командование" Юг" ВСУ.

Отмечается, что за сутки в операционной зоне южнобугского направления оккупанты потеряли 79 солдат, четыре танка Т-72, две САУ "Мста-С", артустановку, радиолокационную станцию и командно-штабную машину, 10 единиц бронированной и 11 другой автомобильной техники.

"Также поражены два пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке [под Херсоном], один командно-наблюдательный пункт вражеской батальонной тактической группы в Брускинском и районе сосредоточения вооружения и техники в Олешках. Выжжено шесть складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах", – говорится в сообщении.

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