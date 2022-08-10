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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ в Донецкой области вернули свет еще для 3 тысяч семей

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Самыми сложными направлениями являются славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское
Самыми сложными направлениями являются славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское
Фото: stek.com

За прошедшие сутки энергетики ДТЭК Рината Ахметова при поддержке военных вернули свет для 3 тысяч семей в семи населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Вчера энергетики получили разрешение военных, выполнить ремонты и заживили 1,3 тысячи семей на сверхтяжелом бахмутском направлении. Еще 1,2 тысячи семей снова получают электроснабжение в Авдеевской общине, которая также подвергается ежедневным массированным обстрелам. Ряд работ также удалось выполнить в Марьинской, Константиновской, Славянской и Торецкой общинах", – сообщают в энергокомпании.

Ежедневные обстрелы разрушают сети и препятствуют своевременным ремонтам. Самыми сложными направлениями являются славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы
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