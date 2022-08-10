Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ в Донецкой области вернули свет еще для 3 тысяч семей

"Вчера энергетики получили разрешение военных, выполнить ремонты и заживили 1,3 тысячи семей на сверхтяжелом бахмутском направлении. Еще 1,2 тысячи семей снова получают электроснабжение в Авдеевской общине, которая также подвергается ежедневным массированным обстрелам. Ряд работ также удалось выполнить в Марьинской, Константиновской, Славянской и Торецкой общинах", – сообщают в энергокомпании.

Ежедневные обстрелы разрушают сети и препятствуют своевременным ремонтам. Самыми сложными направлениями являются славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское.