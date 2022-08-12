Оккупанты снова обстреляли Краматорск, мэр сообщает о жертвах

Краматорск обстреляли второй раз за сутки Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

"Удар по Краматорску. Снова частный сектор. По предварительной информации, есть жертвы", – написал он.

Позже мэр уточнил, что погибших – двое.

"Ракетный удар по Краматорску, частный сектор поселка Ивановка. Двое погибших, 13 раненых. Десятки поврежденных домов. На месте работают спасатели и полиция. По предварительному заключению, похоже на "Искандер". Терророссия продолжает испепелять наши земли", – написал Гончаренко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты обстреливали Краматорск и в ночь на 12 августа. Гончаренко сообщал об 11 ракетных ударах по частному сектору. По словам мэра, информация о пострадавших не поступала.