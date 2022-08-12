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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снова обстреляли Краматорск, мэр сообщает о жертвах

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Краматорск обстреляли второй раз за сутки
Краматорск обстреляли второй раз за сутки
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

12 августа российские оккупанты снова обстреляли Краматорск Донецкой области. Об этом мэр города Александр Гончаренко сообщил в Facebook.

"Удар по Краматорску. Снова частный сектор. По предварительной информации, есть жертвы", – написал он.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0eMqMReTMC1p9p3QHbtjF99LBxps5gZXboMWv6EaGeesnBg8De2HTwzG4QnxB35mNl

Позже мэр уточнил, что погибших – двое.

"Ракетный удар по Краматорску, частный сектор поселка Ивановка. Двое погибших, 13 раненых. Десятки поврежденных домов. На месте работают спасатели и полиция. По предварительному заключению, похоже на "Искандер". Терророссия продолжает испепелять наши земли", – написал Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/videos/1525491214576538/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты обстреливали Краматорск и в ночь на 12 августа. Гончаренко сообщал об 11 ракетных ударах по частному сектору. По словам мэра, информация о пострадавших не поступала.

Контекст:

После оккупации части Донецкой области российскими войсками и пророссийскими группировками в 2014 году Краматорск стал административным центром региона. С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года промзона и жилые районы города подвергаются постоянным обстрелам со стороны оккупационных войск.

2 августа Кабмин принял распоряжение об обязательной эвакуации жителей Донецкой области в другие регионы Украины. Эвакуировать планируют около 200 тыс. человек.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Краматорск, вторжение, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Александр Гончаренко, мэр, российские оккупанты
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