Оккупанты снова обстреляли Краматорск, мэр сообщает о жертвах

"Удар по Краматорску. Снова частный сектор. По предварительной информации, есть жертвы", – написал он.
Позже мэр уточнил, что погибших – двое.
"Ракетный удар по Краматорску, частный сектор поселка Ивановка. Двое погибших, 13 раненых. Десятки поврежденных домов. На месте работают спасатели и полиция. По предварительному заключению, похоже на "Искандер". Терророссия продолжает испепелять наши земли", – написал Гончаренко.
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Оккупанты обстреливали Краматорск и в ночь на 12 августа. Гончаренко сообщал об 11 ракетных ударах по частному сектору. По словам мэра, информация о пострадавших не поступала.
После оккупации части Донецкой области российскими войсками и пророссийскими группировками в 2014 году Краматорск стал административным центром региона. С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года промзона и жилые районы города подвергаются постоянным обстрелам со стороны оккупационных войск.
2 августа Кабмин принял распоряжение об обязательной эвакуации жителей Донецкой области в другие регионы Украины. Эвакуировать планируют около 200 тыс. человек.