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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью по Краматорску нанесли 11 ракетных ударов – мэр

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Мэр Краматорска: Оккупанты уничтожают все на своем пути тактика террористов
Мэр Краматорска: Оккупанты уничтожают все на своем пути – тактика террористов
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

В ночь на 12 августа российские войска нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

"Утро в Краматорске началось в 2.00. Разрушениям подверглись дома в частном секторе", – написал мэр города.

По его словам, информация о пострадавших не поступала.

"Оккупанты уничтожают все на своем пути – тактика террористов", – добавил Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0U75MEgXdT857Q7WCgo5ZFPoxnQqSPN8JNFiaY5vdRULPTdXY7fkGMoanepS78bvVl

Контекст:

После оккупации части Донецкой области российскими войсками и пророссийскими группировками в 2014 году Краматорск стал административным центром региона. С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года промзона и жилые районы города подвергаются постоянным обстрелам со стороны оккупационных войск.

2 августа Кабмин принял распоряжение об обязательной эвакуации жителей Донецкой области в другие регионы Украины. Эвакуировать планируют около 200 тыс. человек.

Теги: война, Краматорск, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Александр Гончаренко, мэр
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