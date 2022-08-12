Ночью по Краматорску нанесли 11 ракетных ударов – мэр

"Утро в Краматорске началось в 2.00. Разрушениям подверглись дома в частном секторе", – написал мэр города.

По его словам, информация о пострадавших не поступала.

"Оккупанты уничтожают все на своем пути – тактика террористов", – добавил Гончаренко.

Контекст:

После оккупации части Донецкой области российскими войсками и пророссийскими группировками в 2014 году Краматорск стал административным центром региона. С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года промзона и жилые районы города подвергаются постоянным обстрелам со стороны оккупационных войск.

2 августа Кабмин принял распоряжение об обязательной эвакуации жителей Донецкой области в другие регионы Украины. Эвакуировать планируют около 200 тыс. человек.