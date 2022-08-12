В Донецкой области за минувшие сутки от обстрелов погибли семь мирных жителей – ОВА

По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Донецкой области погибли как минимум 723 человека Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Россия убивает гражданских! За 11 августа россияне убили семь мирных жителей Донецкой области: троих в Бахмуте, двоих в Курахово, одного в Марьинке и одного в Авдеевке", – написал Кириленко.

Еще 14 человек получили ранения.

По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Донецкой области погибли как минимум 723 человека, 1845 мирных жителей получили ранения.

"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)