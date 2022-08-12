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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за минувшие сутки от обстрелов погибли семь мирных жителей – ОВА

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По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Донецкой области погибли как минимум 723 человека
По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Донецкой области погибли как минимум 723 человека
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погибли семь человек. Об этом 12 августа в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 11 августа россияне убили семь мирных жителей Донецкой области: троих в Бахмуте, двоих в Курахово, одного в Марьинке и одного в Авдеевке", – написал Кириленко.

Еще 14 человек получили ранения.

По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Донецкой области погибли как минимум 723 человека, 1845 мирных жителей получили ранения.

"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Волноваха, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко
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