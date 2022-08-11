В Донецкой области в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли 11 человек – ОВА

"Россия убивает гражданских! За 10 августа россияне убили 11 мирных жителей Донецкой области: шесть в Бахмуте, троих в Соледаре, одного в Красногоровке и одного в Авдеевке", – написал Кириленко.
Еще восемь человек получили ранения.
По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибли как минимум 716 человек, 1831 мирный житель получил ранения.
"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление будет наказание!" – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.