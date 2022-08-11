В Донецкой области в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли 11 человек – ОВА

По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибли как минимум 716 человек Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Россия убивает гражданских! За 10 августа россияне убили 11 мирных жителей Донецкой области: шесть в Бахмуте, троих в Соледаре, одного в Красногоровке и одного в Авдеевке", – написал Кириленко.

Еще восемь человек получили ранения.

По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибли как минимум 716 человек, 1831 мирный житель получил ранения.

"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление будет наказание!" – подчеркнул Кириленко.

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