За минувшие сутки в результате обстрелов погибли двое жителей Донецкой области – ОВА

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области погибли 705 человек Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Россия убивает гражданских! За 9 августа россияне убили двоих мирных жителей Донецкой области: в Очеретино и Шевченко", – сообщил Кириленко.

По данным главы ОВА, шесть человек получили ранения.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области погибли 705 человек, 1823 мирных жителей получили ранения.

"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", – подчеркнул Кириленко.

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