ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 5 тысяч семей в Донецкой области

В Днепропетровской области энергетики компании вернули свет для 7 тысяч семей в семи населенных пунктах Фото: grids.dtek.com

"Донецкая область остается одним из регионов с наиболее интенсивными боевыми действиями. Отмечается, что самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики в очередной раз возобновили электропитание более чем 5 тысяч домов жителей 18 населенных пунктов, находящихся под ежедневными обстрелами", – сообщили в компании.

В Днепропетровской области энергетики компании вернули свет для 7 тысяч семей в семи населенных пунктах.

Всего за минувшие сутки энергетики ДТЭК вернули свет для 12 тысяч семей в 25 населенных пунктах.