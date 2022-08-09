ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 5 тысяч семей в Донецкой области

"Донецкая область остается одним из регионов с наиболее интенсивными боевыми действиями. Отмечается, что самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики в очередной раз возобновили электропитание более чем 5 тысяч домов жителей 18 населенных пунктов, находящихся под ежедневными обстрелами", – сообщили в компании.
В Днепропетровской области энергетики компании вернули свет для 7 тысяч семей в семи населенных пунктах.
Всего за минувшие сутки энергетики ДТЭК вернули свет для 12 тысяч семей в 25 населенных пунктах.
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.