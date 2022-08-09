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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 5 тысяч семей в Донецкой области

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В Днепропетровской области энергетики компании вернули свет для 7 тысяч семей в семи населенных пунктах
В Днепропетровской области энергетики компании вернули свет для 7 тысяч семей в семи населенных пунктах
Фото: grids.dtek.com

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вместе с военными ВСУ вернули свет для более чем 5 тысяч семей в 18 населенных пунктах, пострадавших от обстрелов в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении компании.

"Донецкая область остается одним из регионов с наиболее интенсивными боевыми действиями. Отмечается, что самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики в очередной раз возобновили электропитание более чем 5 тысяч домов жителей 18 населенных пунктов, находящихся под ежедневными обстрелами", – сообщили в компании.

В Днепропетровской области энергетики компании вернули свет для 7 тысяч семей в семи населенных пунктах.

Всего за минувшие сутки энергетики ДТЭК вернули свет для 12 тысяч семей в 25 населенных пунктах.

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, ремонт, ВСУ, обстрелы
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