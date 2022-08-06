ТЭС накапливают уголь для прохождения зимы, несмотря на большие долги перед ними – Плачков

"Правительство поручило Министерству энергетики накопить к началу отопительного сезона 2–3 млн тонн угля. Этого должно быть достаточно при нынешнем уровне потребления электроэнергии. Такие компании, как ДТЭК, накапливают уголь сами, на собственные средства. Хотя это очень сложно. Сегодня большие долги перед генерирующими компаниями. Для государственной генерации средства выделяет "Укрэнерго". Она предоставляет кредит государственной компании "Укруголь" в размере 2,5 млрд грн на создание стратегического запаса угля", – рассказал он.

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Контекст:

Генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев писал 30 июля в Facebook, что компания продлит срок эксплуатации одной из шахт для обеспечения нужд Украины в угле. Это даст дополнительные 3,5 млн тонн топлива, которые позволят усилить надежность украинской энергосистемы и энергетическую безопасность Украины.

На сегодняшний день, по данным правительства, на складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 1,8 млн тонн угля при запланированных 2,5 млн тонн.