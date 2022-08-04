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К новому отопительному сезону Украина готова на 60% – Кабинет Министров

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Подготовку к отопительному сезону обсуждали на селекторном совещании
Подготовку к отопительному сезону обсуждали на селекторном совещании
Фото: kmu.gov.ua

Украина продолжает запасаться углем и газом для прохождения нового отопительного сезона, сообщил 4 августа на селекторном совещании в Кабинете Министров министр энергетики Герман Галущенко. Об этом проинформировал сайт правительства.

"По информации Минэнерго, на сегодняшний день на складах ТЭС и ТЭЦ уже обеспечено 1,83 млн тонн угля от запланированных 2,5 млн тонн. Также в хранилищах находится свыше 12 млрд м³ газа", – говорится в сообщении.

По данным Министерства развития общин и территорий, "плановый показатель готовности объектов к отопительному сезону на 1 августа составляет 60%".

"В целом страна движется в пределах плана (56–58%), некоторым областям дана задача ускориться", – объяснили в Кабмине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что "в Украине и Европе все понимают, что Россия будет продолжать энергетическую войну, использовать газ как гибридное оружие, а поэтому готовятся к любым сценариям прохождения отопительного сезона".

"Мы готовы очень оперативно реагировать на обоснованные потребности регионов в дополнительных ресурсах, в том числе касающиеся восстановления разрушенных элементов инфраструктуры. Уже выделено на это почти 3 млрд грн и готовы при необходимости выделять дополнительные средства", – подчеркнул глава правительства.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".

Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котельных, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, газ, уголь, энергетика, отопительный сезон, Министерство энергетики, ТЭС, ТЭЦ, Европа, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, энергосистема, Кабмин, Герман Галущенко
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