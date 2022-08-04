К новому отопительному сезону Украина готова на 60% – Кабинет Министров

"По информации Минэнерго, на сегодняшний день на складах ТЭС и ТЭЦ уже обеспечено 1,83 млн тонн угля от запланированных 2,5 млн тонн. Также в хранилищах находится свыше 12 млрд м³ газа", – говорится в сообщении.
По данным Министерства развития общин и территорий, "плановый показатель готовности объектов к отопительному сезону на 1 августа составляет 60%".
"В целом страна движется в пределах плана (56–58%), некоторым областям дана задача ускориться", – объяснили в Кабмине.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что "в Украине и Европе все понимают, что Россия будет продолжать энергетическую войну, использовать газ как гибридное оружие, а поэтому готовятся к любым сценариям прохождения отопительного сезона".
"Мы готовы очень оперативно реагировать на обоснованные потребности регионов в дополнительных ресурсах, в том числе касающиеся восстановления разрушенных элементов инфраструктуры. Уже выделено на это почти 3 млрд грн и готовы при необходимости выделять дополнительные средства", – подчеркнул глава правительства.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".
Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котельных, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.