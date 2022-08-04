К новому отопительному сезону Украина готова на 60% – Кабинет Министров

"По информации Минэнерго, на сегодняшний день на складах ТЭС и ТЭЦ уже обеспечено 1,83 млн тонн угля от запланированных 2,5 млн тонн. Также в хранилищах находится свыше 12 млрд м³ газа", – говорится в сообщении.

По данным Министерства развития общин и территорий, "плановый показатель готовности объектов к отопительному сезону на 1 августа составляет 60%".

"В целом страна движется в пределах плана (56–58%), некоторым областям дана задача ускориться", – объяснили в Кабмине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что "в Украине и Европе все понимают, что Россия будет продолжать энергетическую войну, использовать газ как гибридное оружие, а поэтому готовятся к любым сценариям прохождения отопительного сезона".

"Мы готовы очень оперативно реагировать на обоснованные потребности регионов в дополнительных ресурсах, в том числе касающиеся восстановления разрушенных элементов инфраструктуры. Уже выделено на это почти 3 млрд грн и готовы при необходимости выделять дополнительные средства", – подчеркнул глава правительства.