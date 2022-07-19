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Украина планирует переоборудовать антрацитовые ТЭЦ на газовый уголь – министр энергетики

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Украинские ТЭЦ хотят переводить на газовый уголь
Украинские ТЭЦ хотят переводить на газовый уголь
Фото: Київенерго / Facebook (иллюстративное)

Использующие антрацит теплоэлектроцентрали в Украине будут по возможности переоборудованы на сжигание угля газовой группы, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" 18 января.

"Там, где можно перевести станции по антрациту на марку "Г", начнем переводить, в том числе частные ТЭЦ", – сказал он.

По словам министра, использование тепловой генерацией природного газа рассматривается лишь как резервный вариант.

"Я очень надеюсь, что он [газ] не пригодится. Экономия отсутствует при цене газа в $1,8 тыс. за 1 тыс. м³. Поэтому его использование для производства электричества – это уже крайняя мера, когда встанет вопрос национальной безопасности", – подчеркнул Галущенко.

Согласно приказу Минэнерго от 13 июля 2022 года создана рабочая группа по повышению энергоэффективности работы ТЭЦ, ТЭС и переходу на альтернативные виды топлива.

Как поясняло в 2017 году, когда украинские ТЭС начинали переходить на сжигание более доступного в Украине газового угля вместо отсутствующего антрацита, издание Mind, газовый уголь отличается повышенным выделением летучих компонентов и высоким уровнем возгорания. Поэтому нельзя просто взять и загрузить в антрацитовый блок уголь марки "Г" – блок просто взорвется, его надо заранее переоборудовать.

Контекст:

После того как Украина лишилась доступа к своим антрацитовым месторождениям на оккупированной в 2014–2015 годах части Донбасса, страна импортировала антрацит либо из России, либо через заблокированные в настоящее время морские порты, отмечает "Интерфакс-Украина".

В то же время СМИ несколько раз сообщали, что в Украину продолжает контрабандой поступать антрацит из ОРДЛО – напрямую или через Беларусь.

В 2021 году правоохранители объявили о подозрении нескольким фигурантам так называемого "угольного дела". Уголовное производство касается незаконных поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах. Среди подозреваемых – нардеп Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра, пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко.

Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию" в энергетике. Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".

Теги: газ, уголь, энергетика, ТЭС, ТЭЦ, Герман Галущенко
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