Эмбарго ЕС на российский уголь вступило в силу

Как заявлял верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, объем импорта российского угля в Европу составлял около €8 млрд в год.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Пятый пакет санкций был согласован 7 апреля. С тех пор послы ЕС согласовали еще два пакета – шестой 2 июня и седьмой – 21 июня.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,5 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.