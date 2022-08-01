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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эмбарго ЕС на российский уголь вступило в силу

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По оценке Еврокомиссии, объем импорта российского угля в Европу составлял около $8 млрд в год
По оценке Еврокомиссии, объем импорта российского угля в Европу составлял около $8 млрд в год
Фото: EPA

С 1 августа вступил в силу запрет на импорт в Европейский союз угля и других видов твердого ископаемого топлива, которое добывается или экспортируется из России. Эта мера была согласована ЕС в апреле в рамках пятого санкционного пакета против РФ, введенного из-за российского вторжения в Украину.

Как заявлял верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, объем импорта российского угля в Европу составлял около €8 млрд в год.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Пятый пакет санкций был согласован 7 апреля. С тех пор послы ЕС согласовали еще два пакета – шестой 2 июня и седьмой – 21 июня.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,5 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, санкции, уголь, Еврокомиссия, экономика, энергетика, агрессия, запрет, эмбарго, Европа, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС
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