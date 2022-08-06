После открытого вторжения России потребление газа в Украине снизилось на 40% – Минэнерго

"[Галущенко] обратил внимание, что после полномасштабного вторжения России потребление энергоносителей, в частности газа, сократилось примерно на 40%. Учитывая это, а также развертывание ситуации на фронте, нужные для накопления объемы газа в течение подготовки к ОЗП (осенне-зимний период. – "ГОРДОН") могут актуализироваться", – говорится в сообщении.

Министр отметил, что запасы газа необходимы в том числе на случай "кризисных ситуаций" с электроэнергией.

"В условиях ведения войны из-за вражеских обстрелов могут возникнуть логистические проблемы с доставкой угля на теплогенерирующие предприятия, и при таких условиях газ потребуется как альтернативный вид топлива", – объяснили в Минэнерго.

Сейчас, по словам Галущенко, украинская энергосистема работает стабильно и производит достаточное количество электроэнергии, "даже с профицитом".

4 августа в Кабинете Министров Украины сообщили, что страна готова к отопительному сезону примерно на 60%.

По данным Минэнерго, на складах ТЭС и ТЭЦ находится 1,83 млн тонн угля от запланированных 2,5 млн тонн, а в хранилища газа закачано более 12 млрд м³ газа из необходимых 19 млрд м³.