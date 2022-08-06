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После открытого вторжения России потребление газа в Украине снизилось на 40% – Минэнерго

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Украина накапливает газ для нового отопительного сезона
Украина накапливает газ для нового отопительного сезона
Фото: pixabay.com

После начавшегося 24 февраля полномасштабного вторжения российских войск потребление газа снизилось более чем на треть. Об этом 4 августа сообщил в эфире национального телемарафона министр энергетики Украины Герман Галущенко, проинформировало в Fаcebook Министерство энергетики.

"[Галущенко] обратил внимание, что после полномасштабного вторжения России потребление энергоносителей, в частности газа, сократилось примерно на 40%. Учитывая это, а также развертывание ситуации на фронте, нужные для накопления объемы газа в течение подготовки к ОЗП (осенне-зимний период. – "ГОРДОН") могут актуализироваться", – говорится в сообщении.

Министр отметил, что запасы газа необходимы в том числе на случай "кризисных ситуаций" с электроэнергией.

"В условиях ведения войны из-за вражеских обстрелов могут возникнуть логистические проблемы с доставкой угля на теплогенерирующие предприятия, и при таких условиях газ потребуется как альтернативный вид топлива", – объяснили в Минэнерго.

Сейчас, по словам Галущенко, украинская энергосистема работает стабильно и производит достаточное количество электроэнергии, "даже с профицитом".

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/videos/1555825544834210/

4 августа в Кабинете Министров Украины сообщили, что страна готова к отопительному сезону примерно на 60%.

По данным Минэнерго, на складах ТЭС и ТЭЦ находится 1,83 млн тонн угля от запланированных 2,5 млн тонн, а в хранилища газа закачано более 12 млрд м³ газа из необходимых 19 млрд м³.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".

Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котельных, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: газ, уголь, война, энергетика, отопительный сезон, Министерство энергетики, электроэнергия, вторжение, война России против Украины, энергосистема, Герман Галущенко
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