После открытого вторжения России потребление газа в Украине снизилось на 40% – Минэнерго

"[Галущенко] обратил внимание, что после полномасштабного вторжения России потребление энергоносителей, в частности газа, сократилось примерно на 40%. Учитывая это, а также развертывание ситуации на фронте, нужные для накопления объемы газа в течение подготовки к ОЗП (осенне-зимний период. – "ГОРДОН") могут актуализироваться", – говорится в сообщении.
Министр отметил, что запасы газа необходимы в том числе на случай "кризисных ситуаций" с электроэнергией.
"В условиях ведения войны из-за вражеских обстрелов могут возникнуть логистические проблемы с доставкой угля на теплогенерирующие предприятия, и при таких условиях газ потребуется как альтернативный вид топлива", – объяснили в Минэнерго.
Сейчас, по словам Галущенко, украинская энергосистема работает стабильно и производит достаточное количество электроэнергии, "даже с профицитом".
4 августа в Кабинете Министров Украины сообщили, что страна готова к отопительному сезону примерно на 60%.
По данным Минэнерго, на складах ТЭС и ТЭЦ находится 1,83 млн тонн угля от запланированных 2,5 млн тонн, а в хранилища газа закачано более 12 млрд м³ газа из необходимых 19 млрд м³.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".
Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котельных, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.