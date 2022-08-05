Евросоюз окончательно утвердил план экономии газа

"Цель снижения потребления газа – сэкономить на эту зиму, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия", – говорится в документе.
Согласно постановлению, страны ЕС соглашаются добровольно снизить потребление топлива, используя любые меры на свой выбор. В то же время страны, которые не подключены к газовым сетям других государств-членов, освобождаются от обязательных сокращений газа. Также исключение сделали для стран, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой и которые в большей степени зависят от газа для производства электроэнергии.
Страны, которые должны снизить потребление газа, обязуются принять меры, не затрагивая интересы домашних хозяйств и "сферу услуг для функционирования общества".
Постановление будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу на следующий день.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Европейская комиссия представила план сокращения использования газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.