Евросоюз окончательно утвердил план экономии газа

"Цель снижения потребления газа – сэкономить на эту зиму, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия", – говорится в документе.

Согласно постановлению, страны ЕС соглашаются добровольно снизить потребление топлива, используя любые меры на свой выбор. В то же время страны, которые не подключены к газовым сетям других государств-членов, освобождаются от обязательных сокращений газа. Также исключение сделали для стран, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой и которые в большей степени зависят от газа для производства электроэнергии.

Страны, которые должны снизить потребление газа, обязуются принять меры, не затрагивая интересы домашних хозяйств и "сферу услуг для функционирования общества".

Постановление будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу на следующий день.