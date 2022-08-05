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Евросоюз окончательно утвердил план экономии газа

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Экономия газа не затронет интересы частных домохозяйств
Экономия газа не затронет интересы частных домохозяйств
Фото: EPA

Совет Европейского союза утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15%. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте совета, опубликованном 5 августа.

"Цель снижения потребления газа – сэкономить на эту зиму, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия", – говорится в документе.

Согласно постановлению, страны ЕС соглашаются добровольно снизить потребление топлива, используя любые меры на свой выбор. В то же время страны, которые не подключены к газовым сетям других государств-членов, освобождаются от обязательных сокращений газа. Также исключение сделали для стран, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой и которые в большей степени зависят от газа для производства электроэнергии.

Страны, которые должны снизить потребление газа, обязуются принять меры, не затрагивая интересы домашних хозяйств и "сферу услуг для функционирования общества". 

Постановление будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу на следующий день.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Европейская комиссия представила план сокращения использования газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.

Теги: газ, санкции, Совет Европы, Совет ЕС, Евросоюз, российский газ, ЕС
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