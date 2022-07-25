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"Кондиционеры с открытой дверью больше неприемлемы". Франция начинает коллективную экономию электроэнергии

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Франция намерена сократить потребление электроэнергии на 10% к 2024 году, заявила министр экологических изменений
Франция намерена сократить потребление электроэнергии на 10% к 2024 году, заявила министр экологических изменений
Фото: EPA

Во Франции запретили использовать кондиционеры при открытых дверях и световую рекламу в ночное время. Об этом 24 июля французкой газете Journal du Dimanche заявила министр экологических изменений Агнес Паннье-Рунаше.

По ее словам, в стране начинается коллективная экономия электроэнергии. Первые ограничения вводят для большого бизнеса, который использует много света. Как сообщила министр, власть не может заставлять простых граждан экономить, пока этого не делают "большие игроки", поэтому сначала нужно "показать пример". 

В частности, предприятиям и магазинам запретили держать двери открытыми, пока работает кондиционер или система отопления. За нарушения этого правила предусмотрен штраф в размере до 750. 

Также в ночное время, с 1.00 до 6.00, запретили использовать наружную световую рекламу. А в городах с населением до 800 тыс. – еще и неоновые вывески. 

Как сообщила Паннье-Рунаше, это только первый шаг к "энергетической трезвости". По ее словам, в целом Франция намерена сократить потребление электроэнергии на 10% к 2024 году.

Контекст:

С 16 июня российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. После ремонтных работ и полной остановки подачи газа с 11-го по 21 июля поставки возобновились, но с еще меньшей мощностью. 

Еврокомиссия 20 июля предложила план по сокращению потребления газа в ЕС на 15%. Брюссель хочет уменьшить зависимость от российского топлива в связи с нестабильными поставками газа из РФ на фоне вторжения России в Украину.

Теги: Франция, электроэнергия, Европа, ограничения, российский газ
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