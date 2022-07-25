"Кондиционеры с открытой дверью больше неприемлемы". Франция начинает коллективную экономию электроэнергии

По ее словам, в стране начинается коллективная экономия электроэнергии. Первые ограничения вводят для большого бизнеса, который использует много света. Как сообщила министр, власть не может заставлять простых граждан экономить, пока этого не делают "большие игроки", поэтому сначала нужно "показать пример".

В частности, предприятиям и магазинам запретили держать двери открытыми, пока работает кондиционер или система отопления. За нарушения этого правила предусмотрен штраф в размере до €750.

Также в ночное время, с 1.00 до 6.00, запретили использовать наружную световую рекламу. А в городах с населением до 800 тыс. – еще и неоновые вывески.

Как сообщила Паннье-Рунаше, это только первый шаг к "энергетической трезвости". По ее словам, в целом Франция намерена сократить потребление электроэнергии на 10% к 2024 году.