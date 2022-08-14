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ВОЙНА В УКРАИНЕ

13 августа от российских обстрелов погибло двое мирных жителей Донецкой области – глава ОВА

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Кириленко: Каждый россиянин будет отвечать за преступления на нашей земле!
Кириленко: Каждый россиянин будет отвечать за преступления на нашей земле!
Фото: Павло Кириленко / Facebook

В результате российских обстрелов 13 августа погибло двое мирных жителей Донецкой области. Об этом в Facebook 14 августа сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"13 августа россияне убили двух мирных жителей Донецкой области – в Красногоровке. Еще 10 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый россиянин будет отвечать за преступления на нашей земле!" – добавил глава ОВА.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02C2e4FYyuH9qeuf65uMvrDShbZX8zAiKzKAHF5CyLkjSpgiXMxvP9G3aowWe9WjV7l

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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