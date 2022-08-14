13 августа от российских обстрелов погибло двое мирных жителей Донецкой области – глава ОВА

"13 августа россияне убили двух мирных жителей Донецкой области – в Красногоровке. Еще 10 человек получили ранения", – говорится в сообщении.
Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый россиянин будет отвечать за преступления на нашей земле!" – добавил глава ОВА.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.