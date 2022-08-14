13 августа от российских обстрелов погибло двое мирных жителей Донецкой области – глава ОВА

Кириленко: Каждый россиянин будет отвечать за преступления на нашей земле! Фото: Павло Кириленко / Facebook

"13 августа россияне убили двух мирных жителей Донецкой области – в Красногоровке. Еще 10 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый россиянин будет отвечать за преступления на нашей земле!" – добавил глава ОВА.