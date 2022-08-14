Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет еще для 7 тысяч семей в Донецкой области

"Основные усилия энергетики сосредоточили на Бахмутской общине, которая подвергается непрерывным атакам врага. Несмотря на это, почти ежедневно аварийным бригадам ДТЭК удается восстанавливать свет. Работы производят с разрешения военных. В сутки запитали еще 5 тысяч домохозяйств. А также оперативно восстановили поврежденные после обстрелов сети в Славянской, Селидовской и Марьинской общинах", – сообщили в компании.
Без света остается еще около 95 населенных пунктов Донбасса.
Самые сложные направления – бахмутское, авдеевское, марьинское, великоновоселковское, волновахское, никольское, лиманское, славянское и торецкое. Энергетики приступают к работам в этих районах, как только получают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.