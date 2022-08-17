После обстрелов Донецкой области в Кураховке ищут человека под завалами, в Торецке пострадала целая семья, ранен ребенок – глава ОВА

"Россияне продолжают обстреливать прифронтовые общины от Курахово до Торецка и бить по городам в относительном тылу. Вечером из артиллерии обстреляли Торецк – попали в частный дом и ранили семью из трех человек, в том числе шестилетнего ребенка", – написал он.
В Авдеевке ночью были единичные прилеты в старый город, а к утру – в центр и в район Авдеевского коксохимического завода.
"В Очеретинской общине под огнем Пески и Невельское. Последствия обстрелов устанавливаем", – сообщил Кириленко.
В Кураховской общине россияне попали в инфраструктурный объект в Курахово и дом в Кураховке – там под завалами оказался мужчина, идет спасательная операция.
Также ночью оккупанты нанесли удар по Новодмитровке – повредили лицей и восемь частных домов, люди не пострадали.
Утром обстрелу подверглась Дружковка, разрушено около 10 частных домов.
По информации Кириленко, за сутки в регионе погибли двое мирных жителей, семеро ранены.
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.
По состоянию на август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.