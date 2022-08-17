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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После обстрелов Донецкой области в Кураховке ищут человека под завалами, в Торецке пострадала целая семья, ранен ребенок – глава ОВА

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Враг обстрелял Дружковку, Авдеевку, Новодмитровку, Кураховку, Торецк, Пески
Враг обстрелял Дружковку, Авдеевку, Новодмитровку, Кураховку, Торецк, Пески
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты продолжают обстрелы прифронтовых территорий, на донецком направлении под огнем – Авдеевская, Очеретинская и Кураховская общины. Об этом утром 17 августа сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в сводке о ситуации в области.

"Россияне продолжают обстреливать прифронтовые общины от Курахово до Торецка и бить по городам в относительном тылу. Вечером из артиллерии обстреляли Торецк – попали в частный дом и ранили семью из трех человек, в том числе шестилетнего ребенка", – написал он.

В Авдеевке ночью были единичные прилеты в старый город, а к утру – в центр и в район Авдеевского коксохимического завода.

"В Очеретинской общине под огнем Пески и Невельское. Последствия обстрелов устанавливаем", – сообщил Кириленко.

В Кураховской общине россияне попали в инфраструктурный объект в Курахово и дом в Кураховке – там под завалами оказался мужчина, идет спасательная операция.

Также ночью оккупанты нанесли удар по Новодмитровке – повредили лицей и восемь частных домов, люди не пострадали.

Утром обстрелу подверглась Дружковка, разрушено около 10 частных домов.

По информации Кириленко, за сутки в регионе погибли двое мирных жителей, семеро ранены

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По состоянию на август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Донецкая область, раненые, Дружковка, Авдеевка, Пески, Курахово, обстрелы, Невельское, Торецк, ребенок, Павел Кириленко, российские оккупанты
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