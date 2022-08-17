После обстрелов Донецкой области в Кураховке ищут человека под завалами, в Торецке пострадала целая семья, ранен ребенок – глава ОВА

"Россияне продолжают обстреливать прифронтовые общины от Курахово до Торецка и бить по городам в относительном тылу. Вечером из артиллерии обстреляли Торецк – попали в частный дом и ранили семью из трех человек, в том числе шестилетнего ребенка", – написал он.

В Авдеевке ночью были единичные прилеты в старый город, а к утру – в центр и в район Авдеевского коксохимического завода.

"В Очеретинской общине под огнем Пески и Невельское. Последствия обстрелов устанавливаем", – сообщил Кириленко.

В Кураховской общине россияне попали в инфраструктурный объект в Курахово и дом в Кураховке – там под завалами оказался мужчина, идет спасательная операция.

Также ночью оккупанты нанесли удар по Новодмитровке – повредили лицей и восемь частных домов, люди не пострадали.

Утром обстрелу подверглась Дружковка, разрушено около 10 частных домов.

По информации Кириленко, за сутки в регионе погибли двое мирных жителей, семеро ранены.