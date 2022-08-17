16 августа в Донецкой области погибло двое мирных жителей – глава ОВА

"За 16 августа россияне убили двух мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке и Зайцево. Еще семь человек получили ранения", – говорится в сообщении.
По его словам, сейчас невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый россиянин будет отвечать за свои преступления на нашей земле!" – написал Кириленко.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.
По состоянию на август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.