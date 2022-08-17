16 августа в Донецкой области погибло двое мирных жителей – глава ОВА

Кириленко: Каждый россиянин будет отвечать за свои преступления на нашей земле! Фото: Павло Кириленко / Facebook

"За 16 августа россияне убили двух мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке и Зайцево. Еще семь человек получили ранения", – говорится в сообщении.

По его словам, сейчас невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый россиянин будет отвечать за свои преступления на нашей земле!" – написал Кириленко.