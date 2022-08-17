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ВОЙНА В УКРАИНЕ

16 августа в Донецкой области погибло двое мирных жителей – глава ОВА

Кириленко: Каждый россиянин будет отвечать за свои преступления на нашей земле!
Кириленко: Каждый россиянин будет отвечать за свои преступления на нашей земле!
Фото: Павло Кириленко / Facebook

В результате российских обстрелов 16 августа в Донецкой области погибло два мирных жителя. Об этом в Facebook 17 августа сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 16 августа россияне убили двух мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке и Зайцево. Еще семь человек получили ранения", – говорится в сообщении.

По его словам, сейчас невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый россиянин будет отвечать за свои преступления на нашей земле!" – написал Кириленко.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02ZxPkkZRqW79qRbNCt67isZxp7LTS8zNRiBiuhfjVdTRPFTJy6PcRVWdkMpRjcSJHl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По состоянию на август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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