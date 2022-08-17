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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ведут наступление в Харьковской и Донецкой областях, бои продолжаются – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отразили атаки россиян возле Богородичного, Спорного, Зализного, Шевченково
Украинские военные отразили атаки россиян возле Богородичного, Спорного, Зализного, Шевченково
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Российские оккупанты вели наступательные и штурмовые действия по нескольким направлениям на востоке Украины, часть атак отбили украинские военные, бои продолжаются. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 17 августа.

На харьковском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Харькова, Петровки, Дементиевки и еще восемнадцати населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпаново. Ведет наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Оккупанты дистанционно минуют местность возле Лебяжьего.

На славянском направлении противник вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах ряда населенных пунктов, дистанционно заминировал местность вблизи Долгенького.

"В районе Богородичного пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются", – отметили в Генштабе.

На краматорском и авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение войск. В частности, зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки. Возле Спорного оккупанты "решили сходить в наступление, понесли потери и отступили", добавили в Генштабе. 

Из танков и артиллерии разных типов обстреляны территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песков, Водяного, Опытного и Невельского.

Враг наносил авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой. Пытается вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются.

На бахмутском направлении противник обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцево, Белогоровки и Майорска. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Зализного, Шумов и Зайцево, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

На новопавловском и запорожском направлениях противник вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков, нанес авиадары вблизи Владимировки, Новоселки и Щербаков. Вел наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получил жесткий отпор и отошел. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки.

На волынском и полесском направлениях обстановка без существенных изменений. С территории республики Беларусь российский самолет Су-34 нанес удар по инфраструктурным объектам на территории Житомирской области. Сохраняется угроза последующих ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

На северском направлении враг не прекращает обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

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Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По состоянию на август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Донецкая область, Славянск, Донбасс, Генштаб ВСУ, штурм, Краматорск, Харьковская область, Марьинка, Соледар, Авдеевка, артиллерия, Опытное, авиаудар, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, Зализное, российские оккупанты
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