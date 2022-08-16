Оккупанты днем нанесли ракетный удар по военному аэродрому под Житомиром – ВСУ

Об этом в Facebook сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования "Центр" ВСУ.
"Сегодня днем, 16 августа, рашисты подняли самолеты с территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно, с истребителей-бомбардировщиков Су-34, – говорится в сообщении. – Повреждены взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники".
В результате удара никто не пострадал, так как личный состав находился в укрытии, добавили в воздушном командовании "Центр".
Два взрыва в Житомирском районе в результате ракетного удара россиян подтверждал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По подсчетам украинских властей на середину июля, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила 15 августа, что Россия накапливает силы на территории аэродрома Зябровка в Беларуси для массированного ракетного удара по Украине.