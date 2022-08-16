Оккупанты днем нанесли ракетный удар по военному аэродрому под Житомиром – ВСУ

Оккупанты нанесли удар двумя ракетами X-59, предположительно, с самолетов Су-34, отметили в воздушном командовании "Центр" Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования "Центр" ВСУ.

"Сегодня днем, 16 августа, рашисты подняли самолеты с территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно, с истребителей-бомбардировщиков Су-34, – говорится в сообщении. – Повреждены взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники".

В результате удара никто не пострадал, так как личный состав находился в укрытии, добавили в воздушном командовании "Центр".

Два взрыва в Житомирском районе в результате ракетного удара россиян подтверждал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

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