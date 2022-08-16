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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты днем нанесли ракетный удар по военному аэродрому под Житомиром – ВСУ

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Оккупанты нанесли удар двумя ракетами X-59, предположительно, с самолетов Су-34, отметили в воздушном командовании "Центр"
Оккупанты нанесли удар двумя ракетами X-59, предположительно, с самолетов Су-34, отметили в воздушном командовании "Центр"
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Российские оккупанты днем 16 августа обстреляли двумя ракетами военный аэродром в Житомирской области с территории Беларуси.

Об этом в Facebook сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования "Центр" ВСУ.

"Сегодня днем, 16 августа, рашисты подняли самолеты с территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно, с истребителей-бомбардировщиков Су-34, – говорится в сообщении. – Повреждены взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники".

В результате удара никто не пострадал, так как личный состав находился в укрытии, добавили в воздушном командовании "Центр".

https://www.facebook.com/PvkCenter/posts/pfbid02zBvi1fEBn8m7nHhKVwdgpbMUziH2ASg6kj2gkSuQqDpdEqeetX58Bvaj7v7tUmmpl

Два взрыва в Житомирском районе в результате ракетного удара россиян подтверждал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По подсчетам украинских властей на середину июля, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила 15 августа, что Россия накапливает силы на территории аэродрома Зябровка в Беларуси для массированного ракетного удара по Украине.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, автомобили, Житомир, авиация, аэродром, Житомирская область, самолеты, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, взрывы, Воздушные силы Украины, российские оккупанты
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