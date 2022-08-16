В результате ракетного удара оккупантов по Житомирскому району пострадавших нет – ОВА

После взрывов в Житомирском районе жертв нет, отметил Бунечко Фото: Віталій Бунечко / Facebook

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко.

"Сообщаем, что после взрывов в Житомирском районе, произошедших в результате запуска вражеских ракет с территории Беларуси, к счастью, жертв нет", – написал руководитель ОВА.

Бунечко призвал жителей Житомирской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях, если слышен звук сирен.

Бунечко подтверждал два взрыва в Житомирском районе в результате ракетного удара россиян.

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