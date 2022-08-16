В результате ракетного удара оккупантов по Житомирскому району пострадавших нет – ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко.
"Сообщаем, что после взрывов в Житомирском районе, произошедших в результате запуска вражеских ракет с территории Беларуси, к счастью, жертв нет", – написал руководитель ОВА.
Бунечко призвал жителей Житомирской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях, если слышен звук сирен.
Бунечко подтверждал два взрыва в Житомирском районе в результате ракетного удара россиян.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По подсчетам украинских властей на середину июля, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила 15 августа, что Россия накапливает силы на территории аэродрома Зябровка в Беларуси для массированного ракетного удара по Украине.