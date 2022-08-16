Россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области – ОВА

"На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара", – говорится в сообщении.

По предварительной информации ОВА, ракеты, попавшие по Житомирскому району, выпущены с территории Беларуси.

Другие подробности о последствиях прилетов пока не публикуют.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По подсчетам украинских властей на середину июля, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила 15 августа, что Россия накапливает силы на территории аэродрома Зябровка в Беларуси для массированного ракетного удара по Украине.