Оккупанты ночью обстреляли Славянск, Краматорск, Бахмут, Авдеевку, нанесли несколько ракетных ударов по Донецкой области

"Активнее всего этой ночью враг действовал на донецком направлении", – написал он.
По словам Кириленко, в Авдеевке хаотичные обстрелы не прекращались всю ночь.
В Курахово россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре электроснабжения и нескольким предприятиям. Ранен один человек.
В Очеретинской общине оккупанты применили реактивные системы залпового огня "Ураган" с кассетными боеприпасами в районе Карловки.
Ракетный удар получила Максимильяновка – поврежден Дом культуры и четыре магазина. Без пострадавших.
Около 3.00 россияне нанесли ракетный удар по Николаевке – разрушили хозяйственное сооружение местной школы.
Один обстрел произошел в Бахмуте – поврежден частный дом и дача. Еще один обстрел – в Зайцево. Там ранен человек.
В окрестностях Соледара и близлежащих деревень одиночные обстрелы продолжались всю ночь – повреждены два дома в Федоровке.
Кириленко также сообщил, что в Краматорском районе разрушены четыре дома в поселке Ясногорка. Также два дома разрушены в Славянске.
Мэр Славянска Вадим Лях уточнил, что под обстрелы попали несколько микрорайонов. В результате попаданий горел карьер и повреждено общежитие Донбасского государственного педагогического университета. Люди не пострадали.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что войска РФ обстреляли частный сектор города, разрушены дома.
По информации Кириленко, за сутки 15 августа в регионе один мирный житель погиб (в Константиновке) и двое ранены.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил глава ОГА Сергей Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.