Оккупанты ночью обстреляли Славянск, Краматорск, Бахмут, Авдеевку, нанесли несколько ракетных ударов по Донецкой области

Обстрелы в Донецкой области не прекращались всю ночь Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Facebook

"Активнее всего этой ночью враг действовал на донецком направлении", – написал он.

По словам Кириленко, в Авдеевке хаотичные обстрелы не прекращались всю ночь.

В Курахово россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре электроснабжения и нескольким предприятиям. Ранен один человек.

В Очеретинской общине оккупанты применили реактивные системы залпового огня "Ураган" с кассетными боеприпасами в районе Карловки.

Ракетный удар получила Максимильяновка – поврежден Дом культуры и четыре магазина. Без пострадавших.

Около 3.00 россияне нанесли ракетный удар по Николаевке – разрушили хозяйственное сооружение местной школы.

Один обстрел произошел в Бахмуте – поврежден частный дом и дача. Еще один обстрел – в Зайцево. Там ранен человек.

В окрестностях Соледара и близлежащих деревень одиночные обстрелы продолжались всю ночь – повреждены два дома в Федоровке.

Кириленко также сообщил, что в Краматорском районе разрушены четыре дома в поселке Ясногорка. Также два дома разрушены в Славянске.

Мэр Славянска Вадим Лях уточнил, что под обстрелы попали несколько микрорайонов. В результате попаданий горел карьер и повреждено общежитие Донбасского государственного педагогического университета. Люди не пострадали.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что войска РФ обстреляли частный сектор города, разрушены дома.

По информации Кириленко, за сутки 15 августа в регионе один мирный житель погиб (в Константиновке) и двое ранены.

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