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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Славянск, Краматорск, Бахмут, Авдеевку, нанесли несколько ракетных ударов по Донецкой области

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Обстрелы в Донецкой области не прекращались всю ночь
Обстрелы в Донецкой области не прекращались всю ночь
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Facebook

Оккупанты этой ночью обстреливали из артиллерии и наносили ракетные удары по населенным пунктам Донецкой области. Сводку о ситуации в регионе на утро 16 августа опубликовал глава ОВА Павел Кириленко.

"Активнее всего этой ночью враг действовал на донецком направлении", – написал он. 

По словам Кириленко, в Авдеевке хаотичные обстрелы не прекращались всю ночь.

В Курахово россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре электроснабжения и нескольким предприятиям. Ранен один человек.

В Очеретинской общине оккупанты применили реактивные системы залпового огня "Ураган" с кассетными боеприпасами в районе Карловки.

Ракетный удар получила Максимильяновка – поврежден Дом культуры и четыре магазина. Без пострадавших.

Около 3.00 россияне нанесли ракетный удар по Николаевке – разрушили хозяйственное сооружение местной школы.

Один обстрел произошел в Бахмуте – поврежден частный дом и дача. Еще один обстрел – в Зайцево. Там ранен человек.

В окрестностях Соледара и близлежащих деревень одиночные обстрелы продолжались всю ночь – повреждены два дома в Федоровке.

Кириленко также сообщил, что в Краматорском районе разрушены четыре дома в поселке Ясногорка. Также два дома разрушены в Славянске.

Мэр Славянска Вадим Лях уточнил, что под обстрелы попали несколько микрорайонов. В результате попаданий горел карьер и повреждено общежитие Донбасского государственного педагогического университета. Люди не пострадали. 

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/videos/1102098253740246/

Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что войска РФ обстреляли частный сектор города, разрушены дома.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02TzXPQiBbMb6sq6W2jmLNCyKLN5XFfP8KT33Dw1fB5koUhcCM7mUeZkCeBo7rgQtwl

По информации Кириленко, за сутки 15 августа в регионе один мирный житель погиб (в Константиновке) и двое ранены. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил глава ОГА Сергей Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем ЛуганскуюДонецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Донецкая область, Славянск, Краматорск, раненые, Карловка, Николаевка, Авдеевка, артиллерия, кассетные бомбы, РСЗО Ураган, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко, Александр Гончаренко, Вадим Лях
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