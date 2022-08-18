Любой псевдореферендум РФ в Украине будет ударом по лицу международного общества – Зеленский

Об этом он сообщил 18 августа в своем обращении, сообщает сайт главы государства.

"Призвал и господина президента, и господина генерального секретаря озвучить максимально жесткую позицию по поводу планируемых Россией псевдореферендумов на оккупированной территории. Любой псевдореферендум будет ударом по лицу международного сообщества", – заявил Зеленский.

7 августа он говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром. Они РФ понадобятся, считает Зеленский.

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