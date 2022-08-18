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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Любой псевдореферендум РФ в Украине будет ударом по лицу международного общества – Зеленский

Зеленский призвал Гутерриша и Эрдогана озвучить максимально жесткую позицию относительно "референдумов" на оккупированных территориях Украины
Зеленский призвал Гутерриша и Эрдогана озвучить максимально жесткую позицию относительно "референдумов" на оккупированных территориях Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время встреч с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом во Львове говорил о псевдореферендумах, которые РФ планирует на оккупированной территории Украины.

Об этом он сообщил 18 августа в своем обращении, сообщает сайт главы государства. 

"Призвал и господина президента, и господина генерального секретаря озвучить максимально жесткую позицию по поводу планируемых Россией псевдореферендумов на оккупированной территории. Любой псевдореферендум будет ударом по лицу международного сообщества", – заявил Зеленский. 

7 августа он говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром. Они РФ понадобятся, считает Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, референдум, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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