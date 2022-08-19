СМИ подтвердили гибель более 5,7 тыс. российских военных в Украине

"Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь", – подчеркивается в статье. Журналисты предполагают, что в их списке – около 40–60% от реальных потерь РФ.
Среди погибших 966 офицеров (17% от общего числа), в том числе четыре генерала и 34 полковника.
Расследователи отмечают, что лидерами по потерям являются Дагестан, Бурятия и Краснодарский край. Также в материале отмечается, что большинство погибших – из бедных регионов России, в то время как известно только о 14 погибших военных из Москвы, где живет почти 9% населения РФ.
Журналисты отмечают, что местные власти стали реже публично сообщать о случаях гибели военных, но на кладбищах появляются все новые могилы военных.
Авторы расследования уточняют, что подтвержденные потери РФ в Украине за полгода с начала вторжения в Украину "сопоставимы с численностью 19–20 батальонов".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Противник изначально планировал захватить Украину в течение нескольких дней.
По данным Генштаба ВСУ, за сутки 18 августа украинские защитники уничтожили около 400 российских оккупантов. Общее число потерь РФ в войне против Украины за период с 24 февраля, по подсчетам украинской стороны, достигло примерно 44 700.
В последний раз минобороны РФ сообщало о числе погибших 25 марта. Тогда утверждалось, что погиб 1351 российский военный.