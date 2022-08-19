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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ подтвердили гибель более 5,7 тыс. российских военных в Украине

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Журналистам удалось подтвердить гибель 5701 военного РФ в Украине
Журналистам удалось подтвердить гибель 5701 военного РФ в Украине
Фото: Минобороны РФ / Telegram

Издания "Русская служба BBC News", "Медиазона" совместно с командой волонтеров подтвердили гибель в Украине 5701 российского военнослужащего на основании сообщений местных властей, СМИ и родственников погибших. Обновленные данные опубликованы на сайте "Русской службы BBC News" 19 августа.

"Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь", – подчеркивается в статье. Журналисты предполагают, что в их списке – около 40–60% от реальных потерь РФ.

Среди погибших 966 офицеров (17% от общего числа), в том числе четыре генерала и 34 полковника.

Расследователи отмечают, что лидерами по потерям являются Дагестан, Бурятия и Краснодарский край. Также в материале отмечается, что большинство погибших – из бедных регионов России, в то время как известно только о 14 погибших военных из Москвы, где живет почти 9% населения РФ.

Журналисты отмечают, что местные власти стали реже публично сообщать о случаях гибели военных, но на кладбищах появляются все новые могилы военных.

Авторы расследования уточняют, что подтвержденные потери РФ в Украине за полгода с начала вторжения в Украину "сопоставимы с численностью 19–20 батальонов".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Противник изначально планировал захватить Украину в течение нескольких дней.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 18 августа украинские защитники уничтожили около 400 российских оккупантов. Общее число потерь РФ в войне против Украины за период с 24 февраля, по подсчетам украинской стороны, достигло примерно 44 700.

В последний раз минобороны РФ сообщало о числе погибших 25 марта. Тогда утверждалось, что погиб 1351 российский военный.

Теги: российская агрессия, война России против Украины, потери России
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