За 18 августа россияне убили пять мирных жителей Донбасса – Кириленко

"За 18 августа россияне убили пять мирных жителей Донбасса: двоих в Авдеевке, одного в Дружбе, одного в Зеленополье и одного в Первомайском. Еще 10 человек получили ранения", – написал Кириленко.
По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
С учетом данных, опубликованных главой обладминистрации накануне, с начала открытого вторжения российских войск в Украину жертвами оккупантов стали 744 жителя региона, ранения получили 1928 человек.
Оккупанты ежедневно обстреливают жилые кварталы в Донецкой области. В частности, 16 августа погибли два мирных жителя, 17 августа – трое гражданских, отмечал Кириленко.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля. Он повторил эту же оценку 16 августа.