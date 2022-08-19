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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За 18 августа россияне убили пять мирных жителей Донбасса – Кириленко

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В результате обстрелов оккупантов на Донбассе погибли пять мирных жителей за сутки
В результате обстрелов оккупантов на Донбассе погибли пять мирных жителей за сутки
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА / Telegram

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли пять человек, еще 10 мирных жителей были ранены, сообщил 19 августа в Telegram глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 18 августа россияне убили пять мирных жителей Донбасса: двоих в Авдеевке, одного в Дружбе, одного в Зеленополье и одного в Первомайском. Еще 10 человек получили ранения", – написал Кириленко.

По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

С учетом данных, опубликованных главой обладминистрации накануне, с начала открытого вторжения российских войск в Украину жертвами оккупантов стали 744 жителя региона, ранения получили 1928 человек.

Оккупанты ежедневно обстреливают жилые кварталы в Донецкой области. В частности, 16 августа погибли два мирных жителя, 17 августа – трое гражданских, отмечал Кириленко.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля. Он повторил эту же оценку 16 августа.

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