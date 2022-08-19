За 18 августа россияне убили пять мирных жителей Донбасса – Кириленко

В результате обстрелов оккупантов на Донбассе погибли пять мирных жителей за сутки Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА / Telegram

"За 18 августа россияне убили пять мирных жителей Донбасса: двоих в Авдеевке, одного в Дружбе, одного в Зеленополье и одного в Первомайском. Еще 10 человек получили ранения", – написал Кириленко.

По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

С учетом данных, опубликованных главой обладминистрации накануне, с начала открытого вторжения российских войск в Украину жертвами оккупантов стали 744 жителя региона, ранения получили 1928 человек.

Оккупанты ежедневно обстреливают жилые кварталы в Донецкой области. В частности, 16 августа погибли два мирных жителя, 17 августа – трое гражданских, отмечал Кириленко.