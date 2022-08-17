"Ответственно заявляю, что это неправда". Кириленко опроверг сообщения роспропаганды о захвате Песок

По данным ОВА, Пески остаются под украинским контролем Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Он отметил, что эти населенные пункты стратегически важны и для украинских, и для российских войск, поэтому оккупанты не прекратят попытки их захватить.

"Более того, они активно привлекают свою пропагандистскую машину. На оккупированных территориях людям откровенно врут, в том числе о том, что российские войска уже якобы зашли в Авдеевку, взяли Бахмут и Пески… Ответственно заявляю, что это неправда", – сказал Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин 7 августа заявил в Telegram, что Пески "штурмовали, теперь дозачищают". 13 августа минобороны РФ заявило, что поселок Пески якобы полностью захвачен российскими войсками.

Спикер оперативного командования ВСУ "Восток" Сергей Череватый 14 августа сказал, что Пески остаются под контролем украинских войск, хотя ситуация там "крайне сложная", продолжаются интенсивные бои. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщило УНИАН.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 15 августа в эфире программы "Фейгин Live" заявил, что Пески "под контролем наших войск, частично под противником".