"Ответственно заявляю, что это неправда". Кириленко опроверг сообщения роспропаганды о захвате Песок

Он отметил, что эти населенные пункты стратегически важны и для украинских, и для российских войск, поэтому оккупанты не прекратят попытки их захватить.
"Более того, они активно привлекают свою пропагандистскую машину. На оккупированных территориях людям откровенно врут, в том числе о том, что российские войска уже якобы зашли в Авдеевку, взяли Бахмут и Пески… Ответственно заявляю, что это неправда", – сказал Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин 7 августа заявил в Telegram, что Пески "штурмовали, теперь дозачищают". 13 августа минобороны РФ заявило, что поселок Пески якобы полностью захвачен российскими войсками.
Спикер оперативного командования ВСУ "Восток" Сергей Череватый 14 августа сказал, что Пески остаются под контролем украинских войск, хотя ситуация там "крайне сложная", продолжаются интенсивные бои. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщило УНИАН.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 15 августа в эфире программы "Фейгин Live" заявил, что Пески "под контролем наших войск, частично под противником".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область и продвинуться в Донецкой.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил Кириленко в середине августа. Этот показатель не изменился по меньшей мере с конца июня.
Самая напряженная ситуация на фронте сейчас – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка, сообщил 16 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.