17 августа россияне убили трех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 17 августа россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке, Нетайловом и Кураховке. Еще шесть человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал он.

По данным главы обладминистрации, с начала открытого вторжения российских войск в Украину жертвами оккупантов стали 739 жителя региона, ранения получили 1918 человека.

"Каждый военный преступник будет наказан", – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты ежедневно обстреливают жилые кварталы в Донецкой области. В частности, 16 августа погибло два мирных жителя, отмечал Кириленко.