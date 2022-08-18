17 августа россияне убили трех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 17 августа россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке, Нетайловом и Кураховке. Еще шесть человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал он.
По данным главы обладминистрации, с начала открытого вторжения российских войск в Украину жертвами оккупантов стали 739 жителя региона, ранения получили 1918 человека.
"Каждый военный преступник будет наказан", – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты ежедневно обстреливают жилые кварталы в Донецкой области. В частности, 16 августа погибло два мирных жителя, отмечал Кириленко.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.