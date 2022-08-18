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ВОЙНА В УКРАИНЕ

17 августа россияне убили трех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

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Оккупанты ежедневно обстреливают жилые кварталы Донбасса
Оккупанты ежедневно обстреливают жилые кварталы Донбасса
Фото: Павло Кириленко / Facebook (архив)

В результате обстрелов российскими оккупантами населенных пунктов Донецкой области 17 августа погибли трое мирных жителей, сообщил 18 августа в Fаcebook глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 17 августа россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке, Нетайловом и Кураховке. Еще шесть человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал он.

По данным главы обладминистрации, с начала открытого вторжения российских войск в Украину жертвами оккупантов стали 739 жителя региона, ранения получили 1918 человека.

"Каждый военный преступник будет наказан", – подчеркнул Кириленко.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты ежедневно обстреливают жилые кварталы в Донецкой области. В частности, 16 августа погибло два мирных жителя, отмечал Кириленко.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Донецкая область, война, Донбасс, Мариуполь, Волноваха, Авдеевка, вторжение, жертвы, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, ранение, население, Павел Кириленко, российские оккупанты, россияне
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