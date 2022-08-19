ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили 400 российских оккупантов, 10 танков и 69 автомобилей – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военнослужащие за последние сутки уничтожили десятки единиц военной техники РФ
Украинские военнослужащие за последние сутки  уничтожили десятки единиц военной техники РФ
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

За сутки 18 августа украинские защитники уничтожили около 400 российских оккупантов, общее число потерь РФ в войне против Украины за период с 24 февраля достигло примерно 44 700. Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Другие потери российских войск составили:

  • танки – 1899 (+10);
  • боевые бронированные машины – 4195 (+16);
  • артиллерийские системы – 1016 (+6);
  • РСЗО – 266 (+1);
  • средства ПВО – 136;
  • самолеты – 234;
  • вертолеты – 197;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 795 (+2);
  • крылатые ракеты – 190;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3130 (+69);
  • специальная техника – 94 (+1).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком направлении, говорится в сообщении. Данные уточняются.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0PPj6zXBeJGj5VXDiEQRSfWgRXzvPzzwL4HTXTXESKRYwcMUMy1sEUhzoCuFGA2nbl

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: автомобили, Генштаб ВСУ, танки, ПВО, РСЗО, артиллерия, потери России, погибшие российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"100 тыс. литров борща на передовую". Хименес-Браво инициировал проект помощи ВСУ
"100 тыс. литров борща на передовую". Хименес-Браво инициировал проект помощи ВСУ
  "Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем
  "Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний"
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний"
Жадан рассказал, какую сумму собрал во время выступления в Варшаве на авто для ВСУ. Фото
Жадан рассказал, какую сумму собрал во время выступления в Варшаве на авто для ВСУ. Фото
"Какое фото!" Кассель показал, как рассекает по воде на флайборде
"Какое фото!" Кассель показал, как рассекает по воде на флайборде
62-летний Бандерас показал отдых с 34-летней избранницей на пляже в Испании
62-летний Бандерас показал отдых с 34-летней избранницей на пляже в Испании
  "Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости
  "Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой
"Как из фильма ужасов", "Просто фу", "Ужасные копыта". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео
"Как из фильма ужасов", "Просто фу", "Ужасные копыта". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара
"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара
Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают
Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (513029)
2
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (103066)
3
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (89994)
4
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (78851)
5
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (63181)
6
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (61141)
7
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (57330)
8
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров (52455)
 
 
 
 