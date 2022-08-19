ВСУ за сутки уничтожили 400 российских оккупантов, 10 танков и 69 автомобилей – Генштаб

Украинские военнослужащие за последние сутки уничтожили десятки единиц военной техники РФ
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook
За сутки 18 августа украинские защитники уничтожили около 400 российских оккупантов, общее число потерь РФ в войне против Украины за период с 24 февраля достигло примерно 44 700. Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Другие потери российских войск составили:
танки – 1899 (+10);
боевые бронированные машины – 4195 (+16);
артиллерийские системы – 1016 (+6);
РСЗО – 266 (+1);
средства ПВО – 136;
самолеты – 234;
вертолеты – 197;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 795 (+2);
крылатые ракеты – 190;
корабли/катера – 15;
автомобильная техника и автоцистерны – 3130 (+69);
специальная техника – 94 (+1).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком направлении, говорится в сообщении. Данные уточняются.
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