За сутки украинская армия уничтожила вертолет, самолет и около 200 оккупантов – Генштаб ВСУ

Другие потери российских войск составили:
- танки – 1889 (+3);
- боевые бронированные машины – 4179 (+17);
- артиллерийские системы – 1010 (+17);
- РСЗО – 265 (+2);
- средства ПВО – 136;
- самолеты – 234 (+1);
- вертолеты – 197 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 793 (+1);
- крылатые ракеты – 190;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3061 (+7);
- специальная техника – 93.
Наибольшие потери оккупанты понесли на донецком направлении, отметили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.