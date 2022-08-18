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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки украинская армия уничтожила вертолет, самолет и около 200 оккупантов – Генштаб ВСУ

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Наибольшие потери оккупанты понесли на донецком направлении, отметили в Генштабе
Наибольшие потери оккупанты понесли на донецком направлении, отметили в Генштабе
Фото: ЕРА

Число уничтоженных в Украине российских оккупантов составило с начала открытого вторжения около 44,3 тыс., за последние сутки цифра увеличилась на 200. Об этом проинформировал 18 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Другие потери российских войск составили:

  • танки – 1889 (+3);
  • боевые бронированные машины – 4179 (+17);
  • артиллерийские системы – 1010 (+17);
  • РСЗО – 265 (+2);
  • средства ПВО – 136;
  • самолеты – 234 (+1);
  • вертолеты – 197 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 793 (+1);
  • крылатые ракеты – 190;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3061 (+7);
  • специальная техника – 93.

Наибольшие потери оккупанты понесли на донецком направлении, отметили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: автомобили, армия, война, самолет, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, РСЗО, артиллерия, вторжение, самолеты, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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