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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка рассказала, почему российским танкам в Украине часто отрывает башню

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Динамическая защита могла бы уменьшить потери оккупантов в Украине, но российские танкисты плохо обучены пользоваться ею, предполагают британские разведчики
Динамическая защита могла бы уменьшить потери оккупантов в Украине, но российские танкисты плохо обучены пользоваться ею, предполагают британские разведчики
Фото: EPA

Войска оккупантов испытывают проблемы с использованием динамической защиты танков, танкистам не хватает подготовки. Об этом 18 августа в Twitter заявила пресс-служба министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Сильное истощение российских основных боевых танков в Украине, по всей вероятности, частично объясняется тем, что Россия не смогла установить и должным образом использовать динамическую защиту (ДЗ)", – сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что при правильном использовании такая защита снижает урон от снарядов противника до того, как они попадут в танк. Однако проблемы с ДЗ в российских войсках, как считают в британской разведке, восходят к первой чеченской войне 1994 года и, похоже, так и не были исправлены.

"Вполне вероятно, что многие российские танковые экипажи не имеют достаточной подготовки для обслуживания ДЗ, что приводит либо к плохой установке взрывных элементов, либо к их полному отсутствию", – допустили в минобороны Великобритании.

Эти недостатки в подготовке, вероятно, приводят к широко распространенным случаям отрыва танковой башни, которые хорошо задокументированы в видеозаписях очевидцев из Украины, сказано в сводке британской разведки.

"Неспособность российских командиров обеспечить соблюдение боевой дисциплины (в том числе правильное использование ДЗ) военнослужащими рядового и сержантского состава привела к неудовлетворительным результатам российских войск", – резюмируют британские военные.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов по состоянию на утро 18 августа составили около 44,3 тыс. военных убитыми, 1889 танков и 4179 бронемашин.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, военные, танки, военная техника, разведка, бронетехника, Минобороны, война России против Украины, взрывы, потери России, погибшие российские военные
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