Британская разведка рассказала, почему российским танкам в Украине часто отрывает башню

Динамическая защита могла бы уменьшить потери оккупантов в Украине, но российские танкисты плохо обучены пользоваться ею, предполагают британские разведчики Фото: EPA

"Сильное истощение российских основных боевых танков в Украине, по всей вероятности, частично объясняется тем, что Россия не смогла установить и должным образом использовать динамическую защиту (ДЗ)", – сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что при правильном использовании такая защита снижает урон от снарядов противника до того, как они попадут в танк. Однако проблемы с ДЗ в российских войсках, как считают в британской разведке, восходят к первой чеченской войне 1994 года и, похоже, так и не были исправлены.

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Used correctly, ERA degrades the effectiveness of incoming projectiles before they hit the tank. This suggests that Russian forces have not rectified a culture of poor ERA use, which dates back to the First Chechen War in 1994. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 18, 2022

"Вполне вероятно, что многие российские танковые экипажи не имеют достаточной подготовки для обслуживания ДЗ, что приводит либо к плохой установке взрывных элементов, либо к их полному отсутствию", – допустили в минобороны Великобритании.

Эти недостатки в подготовке, вероятно, приводят к широко распространенным случаям отрыва танковой башни, которые хорошо задокументированы в видеозаписях очевидцев из Украины, сказано в сводке британской разведки.

"Неспособность российских командиров обеспечить соблюдение боевой дисциплины (в том числе правильное использование ДЗ) военнослужащими рядового и сержантского состава привела к неудовлетворительным результатам российских войск", – резюмируют британские военные.

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The war has seen numerous failures by Russian commanders to enforce low-level battle discipline – such as the use of ERA. The cumulative effect of these failures is likely a significant factor behind the poor performance of Russia’s forces. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 18, 2022