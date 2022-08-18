Британская разведка рассказала, почему российским танкам в Украине часто отрывает башню

"Сильное истощение российских основных боевых танков в Украине, по всей вероятности, частично объясняется тем, что Россия не смогла установить и должным образом использовать динамическую защиту (ДЗ)", – сказано в сообщении.
В ведомстве отмечают, что при правильном использовании такая защита снижает урон от снарядов противника до того, как они попадут в танк. Однако проблемы с ДЗ в российских войсках, как считают в британской разведке, восходят к первой чеченской войне 1994 года и, похоже, так и не были исправлены.
(2 of 5)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 18, 2022
Used correctly, ERA degrades the effectiveness of incoming projectiles before they hit the tank. This suggests that Russian forces have not rectified a culture of poor ERA use, which dates back to the First Chechen War in 1994.
"Вполне вероятно, что многие российские танковые экипажи не имеют достаточной подготовки для обслуживания ДЗ, что приводит либо к плохой установке взрывных элементов, либо к их полному отсутствию", – допустили в минобороны Великобритании.
Эти недостатки в подготовке, вероятно, приводят к широко распространенным случаям отрыва танковой башни, которые хорошо задокументированы в видеозаписях очевидцев из Украины, сказано в сводке британской разведки.
"Неспособность российских командиров обеспечить соблюдение боевой дисциплины (в том числе правильное использование ДЗ) военнослужащими рядового и сержантского состава привела к неудовлетворительным результатам российских войск", – резюмируют британские военные.
(5 of 5)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 18, 2022
The war has seen numerous failures by Russian commanders to enforce low-level battle discipline – such as the use of ERA. The cumulative effect of these failures is likely a significant factor behind the poor performance of Russia’s forces.
По данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов по состоянию на утро 18 августа составили около 44,3 тыс. военных убитыми, 1889 танков и 4179 бронемашин.