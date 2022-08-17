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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР установило еще одного российского военного, который приказал обстреливать из танка Тростянецкую больницу

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По данным ГБР, россияне обстреливали больницу из танков Т-72 и Т-80
По данным ГБР, россияне обстреливали больницу из танков Т-72 и Т-80
Фото: Александр Кубраков / Facebook

Украинские правоохранители установили личность российского военнослужащего, в марте отдавшего приказ расстрелять Тростянецкую горбольницу Сумской области. Об этом сообщил 17 августа Офис генерального прокурора Украины.

В Офисе генпрокурора напомнили, что 23 марта во время оккупации российскими военными Тростянца городская больница была в нарушение норм международного гуманитарного права обстреляна из танка Т-80.

"В ходе следствия удалось установить, что отдал приказ о совершении прицельных выстрелов по зданию больницы командир танка 6-й танковой роты 12-го гвардейского танкового полка "Шепетовский" 4-й гвардейской танковой дивизии "Кантемировская", – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркивают, что, исполняя преступный приказ, экипаж танка произвел по меньшей мере три выстрела из танковой пушки, в результате чего повреждено здание стационарного корпуса больницы, в которой во время обстрелов находились пациенты и персонал больницы.

Российского военного заочно уведомили о подозрении по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Его имя в сообщении не называется. 

В мае в ГБР сообщали, что, по данным следствия, российские военные окружили больницу в Тростянце несколькими танками и расстреляли в упор.

Тогда же правоохранители объявили о подозрении экипажу одного из танков (Т-72), двум военнослужащим 1-го танкового полка 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии: командиру танка Петру Смирнову и наводчику-оператору Айнуру Мухаметжанову. 

Городской голова Тростянца Юрий Бова рассказывал ТСН, что 23 марта два танка "выехали на эту улицу и начали прямой наводкой бить по больнице". По словам медиков, оккупанты сначала зашли в здание, увидели современные условия, после чего "озверели от ярости и зависти", направили дула танков на учреждение и совершили более трех десятков прицельных выстрелов.

Жизнь медиков и пациентов спасло только то, что они все это время жили в подвале, рассказали сотрудники больницы. Уцелела и большая часть дорогого оборудования – накануне массированных обстрелов врачи перенесли его из операционных в помещения, расположенные за двумя стенами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне захватили Тростянец в первых числах марта. Город освободили от российских оккупантов 26 марта.

В освобожденном Тростянце сильно повреждены центральная часть города, район больницы и лесничества, районы железнодорожного вокзала и автовокзала полностью разрушены, рассказал 28 марта глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. На территории осталось после россиян много минирований, растяжки. 

К концу апреля ГБР задокументировало не менее 20 случаев пыток жителей Тростянца российскими военными во время оккупации. 

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в некоторых населенных пунктах Киевской, Черниговской и Сумской областей, которые были под российской оккупацией, преступления оккупантов были даже хуже, чем зверства нацистов во время Второй мировой войны.

Теги: Сумская область, оккупация, танки, больница, обстрелы, война России против Украины, медики, больницы, ГБР, российские военные, российские оккупанты, Тростянец
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