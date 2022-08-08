Российский танкист получил 10 лет за обстрел дома в Чернигове

Как ранее писало издание, российский военный признал свою вину на первом же судебном заседании. По его словам, он знал, что в доме не было военных, но получил приказ вести огонь от командира подразделения Леонида Щеткина и "на автомате" выполнил его.

Через 100 м от обстрелянного дома танк оккупантов был подбит, а Куликов и Щеткин попали в плен. Ко времени начала суда командира уже отправили в Россию, обменяв на украинских пленных, отмечают "Ґрати".

Куликову инкриминирована ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами).

7 августа начальник управления по расследованию военных преступлений Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов рассказал в интервью Reuters, что Украина расследует почти 26 тыс. предполагаемых военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

По его словам, правоохранители предъявили обвинения 135 оккупантам, из них около 15 уже находятся под стражей в Украине.