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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский танкист получил 10 лет за обстрел дома в Чернигове

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Куликов обстрелял из танка жилую многоэтажку 26 февраля
Куликов обстрелял из танка жилую многоэтажку 26 февраля
Фото: graty.me

Деснянский районный суд Чернигова приговорил к 10 годам лишения свободы российского военного Михаила Куликова за обстрел из танка многоэтажного дома в Чернигове 26 февраля. Видео с оглашением приговора 8 августа опубликовало в Telegram издание "Ґрати".

Как ранее писало издание, российский военный признал свою вину на первом же судебном заседании. По его словам, он знал, что в доме не было военных, но получил приказ вести огонь от командира подразделения Леонида Щеткина и "на автомате" выполнил его.

Через 100 м от обстрелянного дома танк оккупантов был подбит, а Куликов и Щеткин попали в плен. Ко времени начала суда командира уже отправили в Россию, обменяв на украинских пленных, отмечают "Ґрати".

Куликову инкриминирована ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами).

7 августа начальник управления по расследованию военных преступлений Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов рассказал  в интервью Reuters, что Украина расследует почти 26 тыс. предполагаемых военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

По его словам, правоохранители предъявили обвинения 135 оккупантам, из них около 15 уже находятся под стражей в Украине.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Массированным артиллерийским, ракетным и авиационным обстрелам подверглись многие украинские города, включая областные центры и Киев.

Бывший генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.

17 июня в Украине запустили "Книгу палачей" с базой данных о российских военных преступниках и галереей фотографий, иллюстрирующих преступления оккупантов на территории Украины. В базе на 7 августа размещены верифицированные данные о 1004 оккупантах.

Теги: Чернигов, танки, приговор, российская агрессия, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты
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