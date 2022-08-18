В России на войну против Украины начали вербовать содержащихся в СИЗО – правозащитники

Правозащитники подтвердили вербовку в Украину содержащихся в СИЗО Москвы и других городов РФ Фото: ЕРА (архив)

"Ну что. Начали вербовать в СИЗО. Не осужденных – подозреваемых и обвиняемых. Уголовные дела при этом приостанавливают. Вернулся уже один контуженный – и тут же под белы рученьки. И статья-то плевая – ч. 3 ст. 158 (кража в крупном размере. – "ГОРДОН")", – написала она.

По данным правозащитницы, "пока есть подробности по Подмосковью: СИЗО – Серпухов, Коломна и так далее".

"Но я думаю, везде началось", – подчеркнула Романова.

Основатель проекта "Гулагу.нет" Владимир Осечкин подтвердил "Осторожно, новости" существование подобной практики в "изоляторах в Москве и области, Петербурге, Рязани, Твери и Брянске".

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