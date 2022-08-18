В России на войну против Украины начали вербовать содержащихся в СИЗО – правозащитники

"Ну что. Начали вербовать в СИЗО. Не осужденных – подозреваемых и обвиняемых. Уголовные дела при этом приостанавливают. Вернулся уже один контуженный – и тут же под белы рученьки. И статья-то плевая – ч. 3 ст. 158 (кража в крупном размере. – "ГОРДОН")", – написала она.
По данным правозащитницы, "пока есть подробности по Подмосковью: СИЗО – Серпухов, Коломна и так далее".
"Но я думаю, везде началось", – подчеркнула Романова.
Основатель проекта "Гулагу.нет" Владимир Осечкин подтвердил "Осторожно, новости" существование подобной практики в "изоляторах в Москве и области, Петербурге, Рязани, Твери и Брянске".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля оккупанты по состоянию на 18 августа потеряли, по данным Генштаба ВСУ, 44,3 тыс. человек личного состава. Потери в армии РФ пытаются восполнить в том числе за счет заключенных, сообщают российские и украинские источники.
Российские издания "Важные истории" и Gulagu.net сообщали 6 июля, что в РФ более 50 заключенных, содержавшихся в колониях Санкт-Петербурга, отправили в Ростовскую область для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявлял 12 июля, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.
Российская частная военная компания "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины, писало 5 августа российское издание "Верстка".