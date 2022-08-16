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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики "ЛНР" отказываются воевать в Донецкой области. Этот раскол может помешать РФ вербовать новобранцев – Институт изучения войны

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Боевики "ЛНР" отказываются воевать за территории, выходящие за границы Луганской области
Боевики "ЛНР" отказываются воевать за территории, выходящие за границы Луганской области
Фото: EPA

Боевики "ЛНР" отказываются продолжать боевые действия в Донецкой области и жалуются на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 15 августа.

По мнению аналитиков, цели, которые ставит Россия в Донецкой области, находят отклик у аудитории "ДНР". Однако в "ЛНР" устали от изнурительных наступательных операций.

Это подтверждает опубликованное в сети видео батальона "ЛНР", который отказывается воевать за "ДНР". Боевики утверждают, что уже "праздновали победу" 3 июля, когда формирования "ЛНР" якобы вышли на границы Луганской области, и свою работу они считают сделанной.

ISW не может независимо подтвердить происхождение или подлинность видео. Однако нарративы, представленные в ролике, свидетельствуют о более широкой тенденции: о низком моральном духе боевиков и уменьшении поддержки бойцов "ЛНР" российской войны.

"Эта тенденция особенно опасна для России, которая стремится вербовать новых солдат из Луганской области, чтобы компенсировать потери. Дальнейший раскол в возглавляемых Россией силах чреват эффективностью российских военных планов", – отмечают аналитики.

Институт отмечает, что это не первый раз, когда боевики записывают подобные обращения об отказе от дальнейшего участия в войне. Ранее фиксировали такие обращения боевиков "ДНР", когда их перебрасывали в Луганскую, Харьковскую и Херсонскую области. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о том, что незаконные формирования "ЛДНР" могут не полностью поддерживать масштабные планы Кремля по вторжению.

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил глава ОГА Сергей Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем ЛуганскуюДонецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Донецкая область, война, ДНР, война России против Украины, ЛНР
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