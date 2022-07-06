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Литовский учитель по ошибке попал под санкции ЕС. Его перепутали с "главой правительства ЛНР"

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Учитель из Литвы Сергей Козлов вынужден доказывать, что под санкции ЕС попал не он, а его однофамилец и тезка из "ЛНР"
Учитель из Литвы Сергей Козлов вынужден доказывать, что под санкции ЕС попал не он, а его однофамилец и тезка из "ЛНР"
Скриншот: lnk.lt

Учитель из Каунаса Сергей Козлов столкнулся с блокировкой своих платежей и вынужден доказывать финансовым учреждениям, что он не имеет отношения к "ЛНР", "правительство" которой возглавляет его полный однофамилец и тезка. О санкционном казусе Козлов рассказал литовскому изданию Lithuania Post English 6 июля.

Этим летом житель Каунаса перестал получать на банковскую карту зарплату, а его платежи стали блокироваться. В банке Козлову сказали, что он значится как "террорист", после чего учитель выяснил: его имя и фамилия совпадают с фигурантом санкционного списка Сергеем Козловым, который руководит "советом министров ЛНР".

Мужчина жалуется, что он не может ничего покупать онлайн и постоянно должен доказывать свою непричастность к "ЛНР".

"Я подстриг собаку, сделал перевод, а парикмахер говорит, что получил сообщение из банка о том, что я террорист", – привел он пример.

Учителя удивляет, что банк мог перепутать его с чиновником из непризнанной республики, поскольку функционер из "ЛНР" гораздо старше и совершенно не похож на него внешне. Козлов из Каунаса рассказал, что в похожую ситуацию попал и его тезка из Вильнюса.

"У него такие же проблемы, потому что ему с работы пришлось отправить справку в банк, что он не террорист, как они думают", – рассказал он.

Учитель в интервью Lithuania Post признался, что чувствует себя "неуверенно", так как из-за совпадения с военным преступником, особенно сейчас, когда война в Украине еще продолжается, у него могут возникнуть новые проблемы.

"Скорее всего, мой телефон тоже отслеживается – возможно, службой безопасности, но я обычный учитель в Каунасе. Я никому ничего не сделал", – сказал он.

Согласно данным, размещенным на сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), "глава совета министров ЛНР" Сергей Козлов находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Японии. В то же время Украина и США пока в отношении Козлова ограничений не вводили.

В санкционной базе данных НАПК Козлов указан как человек, который участвует в действиях, дестабилизирующих Украину, подрывающих и угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, участвуя в незаконном сепаратистском "правительстве Луганской народной республики" на территории Украины.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. Уже в марте Россия стала самой подсанкционной страной в мире, опередив Иран, Сирию и Северную Корею – число ограничений превысило 11 тыс. и с тех пор продолжает расти.

Санкции введены также против Беларуси, которая содействует России в ее вторжении в Украину, а также против видных деятелей "ДНР" и "ЛНР".

Теги: Украина, Литва, санкции, сепаратисты, Lithuania, курьез, ЛНР, Евросоюз, НАПК, ЕС
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