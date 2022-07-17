В России расширяют юнармию, а курсантов-выпускников вербуют на контрактную службу – разведка

В Белгороде открыли курсы начальной военной подготовки для желающих служить в армии, однако не имеющих соответствующего опыта Фото: depositphotos.com

"Также в Белгороде на базе местного отделения "Добровольного общества содействия армии, авиации и флота" открыты курсы начальной военной подготовки для желающих служить в армии, однако не имеющих соответствующего опыта. Выпускников курсов склоняют к подписанию контракта с ВС РФ", – отмечают в ГУР.

Также, по данным украинской разведки, приближение зоны боевых действий к границе Белгородской области вынуждает местные власти переносить ряд объектов, связанных с войной, в глубину российской территории. В частности, так называемый "пункт приема беженцев", а по сути – насильственно перемещенных лиц, передислоцирован из района вблизи поселка Нехотеевка в поселок городского типа Октябрьский.

Логистика приема людей остается без изменений: после оформления "беженцы" направляются в помещение спортивного комплекса "Вираж". С начала войны через пункт прошли 6,5 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. детей, подчеркивают в ГУР.

"Одновременно не прекращается практика незаконного усыновления детей с Донбасса российскими семьями. 14 июля губернатор Московской области Воробьев анонсировал завершение процедуры "передачи девяти детей из "ДНР" под опеку семьям из Подмосковья", – сообщили в ведомстве.