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В России расширяют юнармию, а курсантов-выпускников вербуют на контрактную службу – разведка

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В Белгороде открыли курсы начальной военной подготовки для желающих служить в армии, однако не имеющих соответствующего опыта
В Белгороде открыли курсы начальной военной подготовки для желающих служить в армии, однако не имеющих соответствующего опыта
Фото: depositphotos.com

В России расширяют масштабы военной подготовки для детей. В Белгороде и Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юнармейских классов, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

"Также в Белгороде на базе местного отделения "Добровольного общества содействия армии, авиации и флота" открыты курсы начальной военной подготовки для желающих служить в армии, однако не имеющих соответствующего опыта. Выпускников курсов склоняют к подписанию контракта с ВС РФ", – отмечают в ГУР.

Также, по данным украинской разведки, приближение зоны боевых действий к границе Белгородской области вынуждает местные власти переносить ряд объектов, связанных с войной, в глубину российской территории. В частности, так называемый "пункт приема беженцев", а по сути – насильственно перемещенных лиц, передислоцирован из района вблизи поселка Нехотеевка в поселок городского типа Октябрьский.

Логистика приема людей остается без изменений: после оформления "беженцы" направляются в помещение спортивного комплекса "Вираж". С начала войны через пункт прошли 6,5 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. детей, подчеркивают в ГУР.

"Одновременно не прекращается практика незаконного усыновления детей с Донбасса российскими семьями. 14 июля губернатор Московской области Воробьев анонсировал завершение процедуры "передачи девяти детей из "ДНР" под опеку семьям из Подмосковья", – сообщили в ведомстве.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid02mBpBn4qTeEN1YeqEHDPyMyhPnzuzWhg6CzBrv4nLWNWs9oFtrJbbgpco9qtHbzwVl

Контекст:

В апреле СБУ сообщала, что РФ отправила на войну в Украину курсантов Московского высшего военного командного училища.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, оккупация, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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