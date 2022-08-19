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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники на юге вступили в ближний бой с оккупантами, взяли в плен двух российских десантников

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Украинские защитник на юге дважды вели наступление вчера
Украинские защитник на юге дважды вели наступление вчера
Фото: 122 бригада тероборони ЗСУ / Facebook (иллюстративное)

Украинские военнослужащие 18 августа вступили в бой с двумя подразделениями российских десантно-штурмовых войск, когда вели наступление на юге. Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг", опубликованной в Facebook 19 августа.

"В течение суток наши подразделения дважды проводили наступательные действия с целью завладеть новыми населенными пунктами. Во время одной из атак встретились с двумя десантно-штурмовыми подразделениями. В ходе встречного боя противнику нанесено огневое поражение, в результате которого он был вынужден с потерями танков, бронированной техники и личного состава отойти на исходные позиции. Обменный фонд пополнен двумя пленными оккупантами. В ответ враг пытался осуществить попытку штурмовых действий силами механизированного отделения в направлении Александровка – Станислав [Херсонской области]", – говорится в сводке. 

Попытка штурма была безуспешной, оккупанты с потерями отошли, отметили в командовании.  

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1260785751419847/

В целом ситуация на южнобугском направлении напряженная, но контролируемая, отметил спикер командования Владислав Назаров. "Враг продолжает ведение боевых действий, преимущественно по занимаемому рубежу обороны. Но иногда пытается противодействовать нашим штурмовым действиям", – сообщил он. 

О ближнем бое украинских защитников с россиянами на юге рассказал и спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук в своем утреннем обращении, опубликованном в Facebook. 

"На южном направлении сошлись снова в ближнем поединке наши Вооруженные силы и подразделения так называемых российских десантников. Как думаете, чья взяла? Правильно, наши наваляли так называемым голубым беретам, – сказал он и обратился к оккупантам. – Убегайте парни, убегайте, а то пакетиков на всех может не хватить".  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/videos/805111120537341/

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Николаевской и Херсонской областей.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: захват, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Николаевская область, пленные, война России против Украины, российские оккупанты, Сергей Братчук, контрнаступление
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