Украинские защитники на юге вступили в ближний бой с оккупантами, взяли в плен двух российских десантников

"В течение суток наши подразделения дважды проводили наступательные действия с целью завладеть новыми населенными пунктами. Во время одной из атак встретились с двумя десантно-штурмовыми подразделениями. В ходе встречного боя противнику нанесено огневое поражение, в результате которого он был вынужден с потерями танков, бронированной техники и личного состава отойти на исходные позиции. Обменный фонд пополнен двумя пленными оккупантами. В ответ враг пытался осуществить попытку штурмовых действий силами механизированного отделения в направлении Александровка – Станислав [Херсонской области]", – говорится в сводке.

Попытка штурма была безуспешной, оккупанты с потерями отошли, отметили в командовании.

В целом ситуация на южнобугском направлении напряженная, но контролируемая, отметил спикер командования Владислав Назаров. "Враг продолжает ведение боевых действий, преимущественно по занимаемому рубежу обороны. Но иногда пытается противодействовать нашим штурмовым действиям", – сообщил он.

О ближнем бое украинских защитников с россиянами на юге рассказал и спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук в своем утреннем обращении, опубликованном в Facebook.

"На южном направлении сошлись снова в ближнем поединке наши Вооруженные силы и подразделения так называемых российских десантников. Как думаете, чья взяла? Правильно, наши наваляли так называемым голубым беретам, – сказал он и обратился к оккупантам. – Убегайте парни, убегайте, а то пакетиков на всех может не хватить".

Война России против Украины. Главное (обновляется)