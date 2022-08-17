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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина имеет достаточный обменный фонд для обмена пленными с РФ – ГУР Минобороны

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Юсов: Работа по возвращению украинских защитников продолжается. Ждем новостей
Юсов: Работа по возвращению украинских защитников продолжается. Ждем новостей
Скриншот: Факти ICTV / YouTube

Россия имеет невысокий интерес к некоторым группам военнопленных из контингента, воюющего на ее стороне против Украины. Об этом представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире национального телемарафона, запись комментария обнародовал канал ICTV.

"Можем констатировать: к определенным группам своих же представителей и российских военнопленных РФ имеет невысокий интерес. Если мы говорим о мобилизованных и военных с территории ОРДЛО, а также представителях "ЛНР/ДНР", то действительно, к ним самый низкий интерес. Это мы видим на разных уровнях отношения: от того, что они хуже остальных обучены, они в прямом смысле мобилизованы, имеют худшую одежду и оружие, до в том числе вопросов обмена", – сказал он, комментируя информацию о том, что РФ "делит на сорта" своих военнопленных. 

Несмотря на это, переговорный процесс по вопросу обмена продолжается, сказал Юсов. Переговоры он назвал тяжелыми. 

"Россия почему-то считает, что она иногда до сих пор может диктовать условия, а это не так. Работа по возвращению украинских защитников продолжается и ждем новостей. Обменный фонд и другие инструменты для возвращения украинских защитников в Украине достаточные. Кроме того, он постоянно возобновляется. Это то, над чем работают Украина и все Вооруженные силы. Когда мы говорим о процессе возвращения, то обмен – только один из инструментов возвращения украинских защитников. Обменный фонд – это очень сложная, многоуровневая и нелинейная вещь. Речь может идти не только о количестве. Конкретику не будем обсуждать, но поверьте: и координационный штаб по обращению с пленными, и соответствующие рабочие группы делают все возможное, используют все инструменты для возвращения наших защитников", – добавил представитель ГУР. 

Контекст:

22 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией. Обмены проходили и после этого, в частности 29 июня состоялся самый масштабный из обменов за период с 24 февраля, в ходе которого Украине удалось освободить 144 военнослужащих, 95 из которых – защитники "Азовстали".

Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воиновВерещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.

По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщает "Настоящее время".

Олег Котенко – уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, – говорил 11 июля, что около 7200 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести. 5 августа он сказал, что около 20–25% защитников из этих списков нашли в плену.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, переговоры, плен, Андрей Юсов, пленные, война России против Украины, обмен пленными, ОРДЛО, ГУР Минобороны Украины
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