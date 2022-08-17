Украина имеет достаточный обменный фонд для обмена пленными с РФ – ГУР Минобороны

"Можем констатировать: к определенным группам своих же представителей и российских военнопленных РФ имеет невысокий интерес. Если мы говорим о мобилизованных и военных с территории ОРДЛО, а также представителях "ЛНР/ДНР", то действительно, к ним самый низкий интерес. Это мы видим на разных уровнях отношения: от того, что они хуже остальных обучены, они в прямом смысле мобилизованы, имеют худшую одежду и оружие, до в том числе вопросов обмена", – сказал он, комментируя информацию о том, что РФ "делит на сорта" своих военнопленных.

Несмотря на это, переговорный процесс по вопросу обмена продолжается, сказал Юсов. Переговоры он назвал тяжелыми.

"Россия почему-то считает, что она иногда до сих пор может диктовать условия, а это не так. Работа по возвращению украинских защитников продолжается и ждем новостей. Обменный фонд и другие инструменты для возвращения украинских защитников в Украине достаточные. Кроме того, он постоянно возобновляется. Это то, над чем работают Украина и все Вооруженные силы. Когда мы говорим о процессе возвращения, то обмен – только один из инструментов возвращения украинских защитников. Обменный фонд – это очень сложная, многоуровневая и нелинейная вещь. Речь может идти не только о количестве. Конкретику не будем обсуждать, но поверьте: и координационный штаб по обращению с пленными, и соответствующие рабочие группы делают все возможное, используют все инструменты для возвращения наших защитников", – добавил представитель ГУР.