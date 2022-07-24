16-летний Буряк о своем плене: Военный РФ наставил на меня автомат и сказал: "Может, мне тебя прямо сейчас расстрелять?"

"Когда начали проверять документы, я сидел на заднем сидении и в телефоне что-то делал. Военный, который проверял документы непосредственно у нас, задал вопрос: "Ты меня снимаешь? Ты снимаешь блокпост? Ты передаешь информацию?" Я ответил: "Нет". Он попросил телефон, я дал ему телефон. Он начал просматривать переписки, звонки, фотографии, всю информацию", – вспоминает подросток.

По его словам, оккупант нашел в его Telegram ссылку на видео, где пленные российские солдаты говорят, что хотят домой и не хотят воевать.

"Он очень сильно разозлился из-за этого, сказал выйти из машины. Вытащил меня из машины, посмотрел документы. Наставил на меня автомат и сказал: "Может, мне тебя прямо сейчас здесь расстрелять или разбить твой телефон?" – говорит Буряк.

После этого подростка отвели в фильтрационное помещение, где он ждал два-три часа. По итогу его забрали в плен.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube