ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

16-летний Буряк о своем плене: Военный РФ наставил на меня автомат и сказал: "Может, мне тебя прямо сейчас расстрелять?"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
16-летнего Буряка оккупанты похитили 8 апреля в Бердянске
16-летнего Буряка оккупанты похитили 8 апреля в Бердянске
Фото: Save Vlad Buryak / Facebook

Российские оккупанты решили взять 16-летнего сына главы Запорожской районной военной администрации Олега Буряка Владислава в плен после того, как увидели в его телефоне видео с пленными военными РФ, которые на камеру говорили о нежелании воевать. Об этом сам Буряк рассказал в интервью "Службе розыска детей", опубликованном на YouTube канале основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Когда начали проверять документы, я сидел на заднем сидении и в телефоне что-то делал. Военный, который проверял документы непосредственно у нас, задал вопрос: "Ты меня снимаешь? Ты снимаешь блокпост? Ты передаешь информацию?" Я ответил: "Нет". Он попросил телефон, я дал ему телефон. Он начал просматривать переписки, звонки, фотографии, всю информацию", – вспоминает подросток.

По его словам, оккупант нашел в его Telegram ссылку на видео, где пленные российские солдаты говорят, что хотят домой и не хотят воевать.

"Он очень сильно разозлился из-за этого, сказал выйти из машины. Вытащил меня из машины, посмотрел документы. Наставил на меня автомат и сказал: "Может, мне тебя прямо сейчас здесь расстрелять или разбить твой телефон?" – говорит Буряк.

После этого подростка отвели в фильтрационное помещение, где он ждал два-три часа. По итогу его забрали в плен.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

16-летнего Владислава Буряка оккупанты похитили 8 апреля в Бердянске. Подросток ехал из Бердянска в составе эвакуационной колонны, на одном из блокпостов автомобиль остановили, у мальчика увидели телефон, после чего его вытащили из машины. Автомобиль продержали на блокпосту три часа, всех, кроме Буряка, отпустили.

7 июля стало известно, что подростка освободили. На следующий день он рассказал, что в плену занимался уборкой помещений, где оккупанты пытали других пленных украинцев. Кроме того, первые 48 дней его держали в одиночной камере СИЗО.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Запорожская область, плен, война России против Украины, подростки, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
Свитолина призвала поддержать сбор средств на автомобили скорой помощи, который объявила первая леди Украины Зеленская
Свитолина призвала поддержать сбор средств на автомобили скорой помощи, который объявила первая леди Украины Зеленская
  "Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз
  "Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз
Переселенка из Соледара получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова и рассказала, как эвакуировалась из города
Переселенка из Соледара получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова и рассказала, как эвакуировалась из города
Plus size модель Грэм показала яркий пляжный образ. Фото
Plus size модель Грэм показала яркий пляжный образ. Фото
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (369000)
2
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (134097)
3
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель (42638)
4
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (29507)
5
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео (26385)
6
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (25776)
7
Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз (24187)
8
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото (23858)
 
 
 
 