16-летний Буряк о своем плене: Военный РФ наставил на меня автомат и сказал: "Может, мне тебя прямо сейчас расстрелять?"

"Когда начали проверять документы, я сидел на заднем сидении и в телефоне что-то делал. Военный, который проверял документы непосредственно у нас, задал вопрос: "Ты меня снимаешь? Ты снимаешь блокпост? Ты передаешь информацию?" Я ответил: "Нет". Он попросил телефон, я дал ему телефон. Он начал просматривать переписки, звонки, фотографии, всю информацию", – вспоминает подросток.
По его словам, оккупант нашел в его Telegram ссылку на видео, где пленные российские солдаты говорят, что хотят домой и не хотят воевать.
"Он очень сильно разозлился из-за этого, сказал выйти из машины. Вытащил меня из машины, посмотрел документы. Наставил на меня автомат и сказал: "Может, мне тебя прямо сейчас здесь расстрелять или разбить твой телефон?" – говорит Буряк.
После этого подростка отвели в фильтрационное помещение, где он ждал два-три часа. По итогу его забрали в плен.
16-летнего Владислава Буряка оккупанты похитили 8 апреля в Бердянске. Подросток ехал из Бердянска в составе эвакуационной колонны, на одном из блокпостов автомобиль остановили, у мальчика увидели телефон, после чего его вытащили из машины. Автомобиль продержали на блокпосту три часа, всех, кроме Буряка, отпустили.
7 июля стало известно, что подростка освободили. На следующий день он рассказал, что в плену занимался уборкой помещений, где оккупанты пытали других пленных украинцев. Кроме того, первые 48 дней его держали в одиночной камере СИЗО.