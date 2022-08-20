Украинская авиация на юге за день нанесла 11 ударов по вражеским позициям

"Обстановка в операционной зоне южнобужского направления стабильно сложная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны", – говорится в сообщении.

За день украинская авиация нанесла 11 ударов по враждебным позициям в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки, Брускинского.

"Продолжая выполнение огневых задач, ракетно-артиллерийскими подразделениями вызваны потери врага в количестве: 17 рашистов, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк 1", четыре единицы автомобильной и бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются", – рассказали в командовании.

В сводке отмечается, что враг, ограниченный в движении по суше, также наносил авиаудары штурмовиком и вертолетами по украинским позициям вдоль линии столкновения. "Без наших потерь", – отметили в сводке.

В течение дня россияне пытались улучшить тактическое положение. Два десантно-штурмовых отделения вели штурм в направлении Благодатное – Партизанское при поддержке танков, бронированной техники и артиллерии.

"Вечером силами до взвода из Александровки пытался продвинуться в сторону Таврического. Успеха не имел, отступил", – сообщили в командовании.

По информации украинских военных, корабельная группировка вражеского флота из 12 кораблей и катеров маневрирует вдоль крымского побережья, скрываясь от вероятного поражения. Но наготове держит два надводных ракетоносителя, снаряженных 16 ракетами, и два больших десантных корабля.

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