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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация на юге за день нанесла 11 ударов по вражеским позициям

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Украинская авиация противостоит оккупантам
Украинская авиация противостоит оккупантам
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

На юге Украины ВСУ уничтожили принадлежащий оккупантам радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк 1". Об этом говорится в сводке оперативного командования ВСУ "Юг" в сводке по итогам 19 августа.

"Обстановка в операционной зоне южнобужского направления стабильно сложная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны", – говорится в сообщении.

За день украинская авиация нанесла 11 ударов по враждебным позициям в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки, Брускинского.

"Продолжая выполнение огневых задач, ракетно-артиллерийскими подразделениями вызваны потери врага в количестве: 17 рашистов, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк 1", четыре единицы автомобильной и бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются", – рассказали в командовании.

В сводке отмечается, что враг, ограниченный в движении по суше, также наносил авиаудары штурмовиком и вертолетами по украинским позициям вдоль линии столкновения. "Без наших потерь", – отметили в сводке.

В течение дня россияне пытались улучшить тактическое положение. Два десантно-штурмовых отделения вели штурм в направлении Благодатное – Партизанское при поддержке танков, бронированной техники и артиллерии.

"Вечером силами до взвода из Александровки пытался продвинуться в сторону Таврического. Успеха не имел, отступил", – сообщили в командовании. 

По информации украинских военных, корабельная группировка вражеского флота из 12 кораблей и катеров маневрирует вдоль крымского побережья, скрываясь от вероятного поражения. Но наготове держит два надводных ракетоносителя, снаряженных 16 ракетами, и два больших десантных корабля. 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/789314002199314/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Теги: авиация, Херсонская область, штурм, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, корабли, потери России
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