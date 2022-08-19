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ВОЙНА В УКРАИНЕ

При попытках атаковать на юге и востоке Украины оккупанты понесли потери и были отброшены – Генштаб ВСУ

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В боях с ВСУ оккупанты несут потери, отметили в Генштабе
В боях с ВСУ оккупанты несут потери, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты безуспешно пытались наступать в Харьковской области, на Донбассе и на юге Украины. Об этом проинформировал 19 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На славянском направлении [...] в районах населенных пунктов Карнауховка, Дибровное, Вернополье и Долина противник предпринял попытки прорвать оборону наших войск. Понес потери и позорно сбежал. На краматорском направлении [...] наступательными и штурмовыми действиями захватчики пытались продвинуться возле Выемки и Ивано-Дарьевки, получили жесткий отпор и отошли", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что враг "вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел".

"На авдеевском направлении [...] вел наступление в районах населенных пунктов Опытное, Пески и Майорск, успеха не имел, отошел. На новопавловском направлении [...] противник нанес авиационные удары вблизи Павловки и Новомихайловки. У последнего враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, понес потери и отступил", – отметили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, оккупанты проявляли активность на южнобугском направлении.

"Штурмовыми действиями предпринял попытку прорыва нашей обороны в районе населенного пункта Кирово (видимо, речь идет об уже переименованном селе Лиманец Херсонской области. – "ГОРДОН"). В результате огневого поражения понес потери и хаотично отступил", – объяснили там.

Противник на разных участках обстреливал позиции украинских войск из артиллерии, танков и авиации, задействовал беспилотники, пишет Генштаб.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Y5WeQCsqSDy9y7PYxPawX65RekWVL9DQswd2bKXc4bBMvfpxRqwcabZZNFJo2irnl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

В апреле россиян изгнали из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

По состоянию на август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

На юге оккупанты пытаются удержать захваченные позиции.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
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