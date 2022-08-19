При попытках атаковать на юге и востоке Украины оккупанты понесли потери и были отброшены – Генштаб ВСУ

"На славянском направлении [...] в районах населенных пунктов Карнауховка, Дибровное, Вернополье и Долина противник предпринял попытки прорвать оборону наших войск. Понес потери и позорно сбежал. На краматорском направлении [...] наступательными и штурмовыми действиями захватчики пытались продвинуться возле Выемки и Ивано-Дарьевки, получили жесткий отпор и отошли", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что враг "вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел".
"На авдеевском направлении [...] вел наступление в районах населенных пунктов Опытное, Пески и Майорск, успеха не имел, отошел. На новопавловском направлении [...] противник нанес авиационные удары вблизи Павловки и Новомихайловки. У последнего враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, понес потери и отступил", – отметили в ВСУ.
Также, по данным Генштаба, оккупанты проявляли активность на южнобугском направлении.
"Штурмовыми действиями предпринял попытку прорыва нашей обороны в районе населенного пункта Кирово (видимо, речь идет об уже переименованном селе Лиманец Херсонской области. – "ГОРДОН"). В результате огневого поражения понес потери и хаотично отступил", – объяснили там.
Противник на разных участках обстреливал позиции украинских войск из артиллерии, танков и авиации, задействовал беспилотники, пишет Генштаб.
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