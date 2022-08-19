При попытках атаковать на юге и востоке Украины оккупанты понесли потери и были отброшены – Генштаб ВСУ

В боях с ВСУ оккупанты несут потери, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На славянском направлении [...] в районах населенных пунктов Карнауховка, Дибровное, Вернополье и Долина противник предпринял попытки прорвать оборону наших войск. Понес потери и позорно сбежал. На краматорском направлении [...] наступательными и штурмовыми действиями захватчики пытались продвинуться возле Выемки и Ивано-Дарьевки, получили жесткий отпор и отошли", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что враг "вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел".

"На авдеевском направлении [...] вел наступление в районах населенных пунктов Опытное, Пески и Майорск, успеха не имел, отошел. На новопавловском направлении [...] противник нанес авиационные удары вблизи Павловки и Новомихайловки. У последнего враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, понес потери и отступил", – отметили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, оккупанты проявляли активность на южнобугском направлении.

"Штурмовыми действиями предпринял попытку прорыва нашей обороны в районе населенного пункта Кирово (видимо, речь идет об уже переименованном селе Лиманец Херсонской области. – "ГОРДОН"). В результате огневого поражения понес потери и хаотично отступил", – объяснили там.

Противник на разных участках обстреливал позиции украинских войск из артиллерии, танков и авиации, задействовал беспилотники, пишет Генштаб.

Война России против Украины. Главное (обновляется)