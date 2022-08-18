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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на юге усилили группировку своих войск двумя БТГр – Генштаб ВСУ

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Оккупанты пытаются не допустить контрнаступления ВСУ на юге Украины, отметили в Генштабе
Оккупанты пытаются не допустить контрнаступления ВСУ на юге Украины, отметили в Генштабе
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых позиций на южнобугском направлении.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 18 августа в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Подразделения противника продолжают сосредотачивать усилия на… недопущении создания силами обороны благоприятных условий для проведения контрнаступательных действий, – говорится в сообщении. – Оккупанты усилили группировку силами в две батальонные тактические группы (БТГр) за счет резерва и перемещения отдельных подразделений с других направлений".

Отмечается, что россияне нанесли авиаудары возле Белогорки, Белой Криницы и Лозового.

Большое внимание оккупанты уделяют ведению воздушной разведки БПЛА, добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0hh2hep4NMTqMuU7MBasipNxepA53C64N12yXELLzSiVpmgDexzujT8UyanfeTRoCl

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Николаевской и Херсонской областей.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, беспилотники, батальон, Лозовое, авиаудар, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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