Российская авиация на юге Украины девять раз ударила по позициям ВСУ, украинская авиация ответила – ОК "Юг"

Авиация ВСУ атаковала вражеский опорный пункт и четыре скопления оккупантов на юге Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В командовании отметили, что враг остается на своих заранее обустроенных рубежах обороны, без существенных изменений количественного состава. Десантно-штурмовой взвод россиян хотел провести разведку боем состояния украинских позиций и выдвинулся в направлении Белой Криницы Херсонской области, но успеха не имел и отступил.

"В течение боевого дня враг штурмовой авиацией и ударными вертолетами девять раз ударил по нашим позициям, в том числе и с применением ракеты класса "воздух – воздух" по нашему самолету. Наши потери не допущены", – рассказали в командовании.

В свою очередь украинская авиация атаковала очередной вражеский опорный пункт и четыре скопления оккупантов и их техники возле Правдиного, Архангельского, Ольгино, Белогорки, Новопетровки.

.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечены потери врага в количестве 15 рашистов, одного противотанкового ракетного комплекса, шести единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются", – сообщили в сводке.

В Черном море корабельная группировка вражеского флота по-прежнему держит наготове два ракетоносителя с 16 "Калибрами", угроза ракетных ударов остается актуальной и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной суши, отметили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)