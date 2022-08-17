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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская авиация на юге Украины девять раз ударила по позициям ВСУ, украинская авиация ответила – ОК "Юг"

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Авиация ВСУ атаковала вражеский опорный пункт и четыре скопления оккупантов на юге Украины
Авиация ВСУ атаковала вражеский опорный пункт и четыре скопления оккупантов на юге Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты на юге Украины, которых действия ВСУ существенно ограничили в продвижении по суше, повышают активность авиационных и ракетных атак. Об этом говорится в сводке оперативного командования ВСУ "Юг" по итогам 16 августа.

В командовании отметили, что враг остается на своих заранее обустроенных рубежах обороны, без существенных изменений количественного состава. Десантно-штурмовой взвод россиян хотел провести разведку боем состояния украинских позиций и выдвинулся в направлении Белой Криницы Херсонской области, но успеха не имел и отступил.

"В течение боевого дня враг штурмовой авиацией и ударными вертолетами девять раз ударил по нашим позициям, в том числе и с применением ракеты класса "воздух – воздух" по нашему самолету. Наши потери не допущены", – рассказали в командовании.

В свою очередь украинская авиация атаковала очередной вражеский опорный пункт и четыре скопления оккупантов и их техники возле Правдиного, Архангельского, Ольгино, Белогорки, Новопетровки.
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"Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечены потери врага в количестве 15 рашистов, одного противотанкового ракетного комплекса, шести единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются", – сообщили в сводке. 

В Черном море корабельная группировка вражеского флота по-прежнему держит наготове два ракетоносителя с 16 "Калибрами", угроза ракетных ударов остается актуальной и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной суши, отметили в ВСУ.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/796387058062078/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Николаевской и Херсонской областей.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Теги: авиация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, вертолет, самолеты, ВСУ, война России против Украины, потери России
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