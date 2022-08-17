На юге россияне пошли в наступление возле Белогорки, ВСУ проредили ряды захватчиков – Генштаб ВСУ

"Враг принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Николаева, Степовой Долины и еще 27 населенных пунктов", – отметили в Генштабе.
Кроме того, оккупанты нанесли авиационные удары и вели наступательные бои недалеко от Белогорки Херсонской области.
"Украинские воины изрядно проредили ряды российских захватчиков и заставили врага бежать", – говорится в сводке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Николаевской и Херсонской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.