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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На юге россияне пошли в наступление возле Белогорки, ВСУ проредили ряды захватчиков – Генштаб ВСУ

ВСУ отбили вражеское наступление возле Белогорки
ВСУ отбили вражеское наступление возле Белогорки
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

На южнобужском направлении основные усилия россиян сосредоточены на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 17 августа.

"Враг принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Николаева, Степовой Долины и еще 27 населенных пунктов", – отметили в Генштабе.

Кроме того, оккупанты нанесли авиационные удары и вели наступательные бои недалеко от Белогорки Херсонской области.

"Украинские воины изрядно проредили ряды российских захватчиков и заставили врага бежать", – говорится в сводке.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02vau6kzJeibFgWR9162tHbq5VJDRkP7XiVufgskKc6nHWZJisC9oBt2oPU1gGLkzKl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Николаевской и Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Теги: Николаев, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Николаевская область, ВСУ, наступление, война России против Украины
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