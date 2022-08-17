На юге россияне пошли в наступление возле Белогорки, ВСУ проредили ряды захватчиков – Генштаб ВСУ

"Враг принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Николаева, Степовой Долины и еще 27 населенных пунктов", – отметили в Генштабе.

Кроме того, оккупанты нанесли авиационные удары и вели наступательные бои недалеко от Белогорки Херсонской области.

"Украинские воины изрядно проредили ряды российских захватчиков и заставили врага бежать", – говорится в сводке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)