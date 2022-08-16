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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области автомобиль подорвался на мине, есть погибшие и раненый – ОВА

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В результате взрыва погибли женщина и мужчина
В результате взрыва погибли женщина и мужчина
Фото: EPA

В Херсонской области автомобиль подорвался на мине. Об этом сообщила пресс-служба главы областной военной администрации Ярослава Янушевича в Telegram.

"Вчера по дороге на Кинбурнскую косу на мине подорвался автомобиль. Погибли водитель авто и учительница начальных классов Геройского лицея", – говорится в сообщении.

Еще один мужчина получил травмы и ожоги тела, добавили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, Херсонская ОГА, война России против Украины, мина, Ярослав Янушевич
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