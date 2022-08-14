Большинство военного командования РФ оставило Херсон, моральное состояние оккупантов вообще никакое – замглавы облсовета

Оккупанты понимают, что все их сценарии, которые они запланировали для Херсонской области, не реализуются, отметил Соболевский Фото: EPA

Информацию об этом 14 августа в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", подтвердил первый заместитель главы областного совета Юрий Соболевский.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил накануне, что весь руководящий состав российских войск, который находился на временно захваченной территории на правом берегу Днепра в Херсонской области, эвакуируется на левую сторону от реки.

"Я могу это подтвердить. Действительно, сегодня у орков не существует ни одного логистического маршрута безопасного и такого, который бы удовлетворял их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, которая расположена именно возле Херсона, – сказал Соболевский. – Все эти артерии находятся сейчас под полным огневым контролем ВСУ. Видимо, это и стало основной причиной того, что российское военное командование действительно оставило Херсон... Большинство из них уже выехало из Херсона, именно об этом есть сведения".

По словам Соболевского, у оккупантов сейчас "очень плохое моральное состояние".

"Они понимают, что все их сценарии, которые они запланировали для Херсонской области, – они не реализуются. Не получилось ничего сейчас, ничего не получится и в будущем. Поддержки населения нет... А на фоне постоянных успехов ВСУ еще и военное руководство оставило Херсон, то есть моральное состояние оккупантов вообще никакое", – отметил первый замглавы облсовета.

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