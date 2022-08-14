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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Большинство военного командования РФ оставило Херсон, моральное состояние оккупантов вообще никакое – замглавы облсовета

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Оккупанты понимают, что все их сценарии, которые они запланировали для Херсонской области, не реализуются, отметил Соболевский
Оккупанты понимают, что все их сценарии, которые они запланировали для Херсонской области, не реализуются, отметил Соболевский
Фото: EPA

Большинство военного командования российских оккупационных войск уже выехало из Херсона.

Информацию об этом 14 августа в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", подтвердил первый заместитель главы областного совета Юрий Соболевский.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил накануне, что весь руководящий состав российских войск, который находился на временно захваченной территории на правом берегу Днепра в Херсонской области, эвакуируется на левую сторону от реки.

"Я могу это подтвердить. Действительно, сегодня у орков не существует ни одного логистического маршрута безопасного и такого, который бы удовлетворял их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, которая расположена именно возле Херсона, – сказал Соболевский. – Все эти артерии находятся сейчас под полным огневым контролем ВСУ. Видимо, это и стало основной причиной того, что российское военное командование действительно оставило Херсон... Большинство из них уже выехало из Херсона, именно об этом есть сведения".

По словам Соболевского, у оккупантов сейчас "очень плохое моральное состояние".

"Они понимают, что все их сценарии, которые они запланировали для Херсонской области, – они не реализуются. Не получилось ничего сейчас, ничего не получится и в будущем. Поддержки населения нет... А на фоне постоянных успехов ВСУ еще и военное руководство оставило Херсон, то есть моральное состояние оккупантов вообще никакое", – отметил первый замглавы облсовета.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Теги: Россия, Украина, Херсон, военные, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, облсовет, российские оккупанты, Юрий Соболевский, контрнаступление
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